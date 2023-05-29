【消費券2023】第二期消費券6.5起可登記轉會、7.16發放　Tap & Go：繼續提供消費回贈優惠　一文看清支付工具回應

▲ 【消費券2023】第二期消費券6.5起可登記轉會、7.16發放 Tap & Go：繼續提供消費回贈優惠

財政司司長陳茂波宣布，最多2000元的2023年第二期電子消費券會於7月16日發放，並在6月5日至27日接受轉換支付工具申請。市民可以選用八達通、支付寶香港（Alipay HK）、香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay以及PayMe from HSBC領取第二期電子消費券。

Tap & Go「拍住賞」稱，將繼續提供消費回贈優惠，刺激本地消費；其整體消費在政府發放2023 年第一期消費券後錄得顯著增長，尤其是在網上購物平台 The Club的消費，按月錄得超過八倍升幅。

Tap & Go「拍住賞」表示，會繼續支持商戶數碼轉型，包括向中小企提供「轉數快」0% 交易費優惠，推動中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變。

中銀香港：將推BoC Pay「現金賞」及一系列獎賞

中銀香港宣佈，將推出BoC Pay「現金賞」及一系列獎賞。中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，自今年第一期消費券於4 月發放以來，本行持續提供過百款商戶禮券及優惠，截至2023 年4 月底，BoC Pay的商戶交易金額比去年同期翻倍，可見相關計劃有效刺激本地消費增長。

陳碧蓮稱，BoC Pay涵蓋本地日常購物、休閒娛樂、餐飲及出行，讓市民可於全港超過9 萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。第二期消費券發放在即，中銀香港期望新一輪的優惠及獎賞可繼續推動香港經濟復甦。

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