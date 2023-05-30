【消費券2023】第二期消費券轉會BoC Pay獎100元現金賞、WeChat Pay HK可拎50元現金券　一文看清支付工具最新優惠

▲ 【消費券2023】第二期消費券6.5起可登記轉會、7.16發放 Tap & Go：繼續提供消費回贈優惠

2023年第二期電子消費券會於7月16日發放，並在6月5日至27日接受轉換支付工具申請。市民可以選用八達通、支付寶香港（Alipay HK）、香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay以及PayMe from HSBC領取第二期電子消費券。

轉會WeChat Pay HK可獲總值50元電子現金券

騰訊 （00700） 支付工具之一WeChat Pay HK稱，6月1日起推出迎新優惠， 每位新登記或轉會至WeChat Pay HK領取消費券的用戶可獲贈5張10元的電子現金券。

另外，WeChat Pay HK表示，所有已登記用戶可享5次限時抽獎機會，每次有機會抽價值5元至98元不等的電子現金券。WeChat Pay HK又稱，自7月16日第二期消費券派發開始，「印花專區」基礎消費任務裡，會獲得雙倍基礎印花額度，用戶可更快兌換電子現金券。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，適逢第二期消費券登記在即，會積極聯同更多本地商戶提供更豐厚奬賞回饋用戶支持，因此推出價值高達238元奬賞，同時亦大力吸納更多用戶選用WeChat Pay HK領取新一期消費券。

中銀香港：用BoC Pay可獲100元「現金賞」

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，截至4月底，BoC Pay的商戶交易金額比去年同期翻倍，可見消費券計劃有效刺激本地消費增長。

該行最新宣布，全新及現有客戶成功以 BoC Pay 領取第二期消費券，可獲100元「現金賞」及高達5,000元「加碼理財賞」。

Tap&Go預告推回贈優惠

Tap & Go「拍住賞」稱，將繼續提供消費回贈優惠，刺激本地消費；其整體消費在政府發放2023 年第一期消費券後錄得顯著增長，尤其是在網上購物平台「The Club」的消費，按月錄得超過八倍升幅。

Tap & Go「拍住賞」表示，會繼續支持商戶數碼轉型，包括向中小企提供「轉數快」0% 交易費優惠，推動中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變。

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