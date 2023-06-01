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【消費券2023】一文看清第二期消費券支付工具轉會優惠　AlipayHK新用戶可獲30元獎賞

股市 18:13 2023/06/01

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【消費券2023】第二期消費券6.5起可登記轉會、7.16發放　Tap & Go：繼續提供消費回贈優惠

2023年第二期電子消費券會於7月16日發放，並在6月5日至27日接受轉換支付工具申請。市民可以選用八達通、支付寶香港（AlipayHK）、香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay以及PayMe from HSBC領取第二期電子消費券。各支付平台陸續公布轉會優惠。

AlipayHK：新用戶可獲30元獎賞　6月抽獎大獎可換100萬元獎賞

螞蟻集團旗下AlipayHK公布，推出積分獎賞計劃，用戶透過每消費消費1港元，即可賺取1積分，並可用積分兌換或購買優惠券，兌換比例高達1%，當中包括100元AlipayHK通用禮券、港幣25元餐飲禮券等總值逾600萬元優惠券。

AlipayHK表示，用戶可在領取消費券當日獲2,000積分；新登記使用AlipayHK的用戶，可額外獲3,000積分。在6月1日至7月16日期間完成身分認證的18至24歲消費券用戶，可獲50元獎賞。

此外，所有消費券用戶可參與大抽獎，在6月3日至6月17日期間，每人每日可參與2次，百分百中獎，至少有6,000積分，最高為1億積分，名額1個。以兌換比例最高1%，中獎1億積分可兌換最多100萬元獎賞。

轉會WeChat Pay HK可獲總值50元電子現金券

騰訊 （00700） 支付工具之一WeChat Pay HK稱，6月1日起推出迎新優惠， 每位新登記或轉會至WeChat Pay HK領取消費券的用戶可獲贈5張10元的電子現金券。

另外，WeChat Pay HK表示，所有已登記用戶可享5次限時抽獎機會，每次有機會抽價值5元至98元不等的電子現金券。WeChat Pay HK又稱，自7月16日第二期消費券派發開始，「印花專區」基礎消費任務裡，會獲得雙倍基礎印花額度，用戶可更快兌換電子現金券。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，適逢第二期消費券登記在即，會積極聯同更多本地商戶提供更豐厚奬賞回饋用戶支持，因此推出價值高達238元奬賞，同時亦大力吸納更多用戶選用WeChat Pay HK領取新一期消費券。

中銀香港：用BoC Pay可獲100元「現金賞」

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，截至4月底，BoC Pay的商戶交易金額比去年同期翻倍，可見消費券計劃有效刺激本地消費增長。

該行最新宣布，全新及現有客戶成功以 BoC Pay 領取第二期消費券，可獲100元「現金賞」及高達5,000元「加碼理財賞」。

中銀香港：經BoC Pay領消費券獲100元現金賞 銀行服務優惠達5000元，可見【下一頁】

Tap&Go預告推回贈優惠

Tap & Go「拍住賞」稱，將繼續提供消費回贈優惠，刺激本地消費；其整體消費在政府發放2023 年第一期消費券後錄得顯著增長，尤其是在網上購物平台「The Club」的消費，按月錄得超過八倍升幅。

Tap & Go「拍住賞」表示，會繼續支持商戶數碼轉型，包括向中小企提供「轉數快」0% 交易費優惠，推動中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】消費券第二期要來了　轉會換無消費期限有辦法？

相關文章：

【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具

【消費券2023】WeChat Pay HK向消費券用戶派兩倍印花

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