【消費券】消費券成效大不如前　業界建議推大抽獎刺激消費

政府今日公布今年第二期消費券詳情。回看4月時派發今年第一期的消費券，當時不少商戶已經覺得幫助大不如疫情時，亦有不少市民直言「拿來做生活消費」，不會因此額外消費。有餐飲業人士建議政府多做其他能刺激消費的大型活動。



市民坦言寧願留著儲蓄

第二期消費券最快於7月16日發放，合資格市民可領取餘下2,000元。陳茂波表示第二期將為市場注入130億元消費力，希望能進一步鞏固復甦動力，又指暑假有一系列開心香港活動，包括美食、魚農市場等，希望大家一起開心消費。但市民李先生表示，即使有了消費券也不會有額外消費，坦言會留著慢慢用。

其實經過幾次消費券之後，已不會因為額外多了一筆錢就去消費，反而寧願慢慢用作日常消費，始終經濟環境不好，又怕失業裁員，寧願留著儲蓄比較安心。

餐飲業：建議推出大抽獎刺激消費

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，消費券振興餐飲業的效果已大不如前：「相比第一次派發時，餐飲業約佔了總體的30%，今年派發的300億之中，預計只有20%（約60億元），反映效果已經大不如前。」他指出由於已經回復通關，4月時不少人都選擇外遊，而五一黃金周的遊客消費力也比以前弱了兩成，總體而言，4月和5月的餐飲業市場是不好的。



他認為一來金額比之前少了，二來分階段派發也難以大筆消費，影響了消費意欲，市民寧願把消費券留來用於日常生活使費上，減少了日常消費。

相比於疫情期間因為市民難以外出，抑壓了消費意欲，當派了消費券就有了動力外出消費，現在不少港人不是離港旅遊，就是因為經濟不穩定而把錢節省著不用，因此消費券對市道的刺激也變少了。

黃家和指業界寄望到了下半年會復甦，他建議政府可以推出多一些大型活動來刺激消費，例如在沙士期間的全港大抽獎活動，讓市民有多點期望，而不是像現在般缺乏積極性。

本地餐飲業的消費有9成來自本地消費者，但目前仍然未全面復常，經濟不明朗下，市民普遍比較節儉，預計到了下半年才有比較明顯的改善。

有商戶指無客人查詢消費券

有商戶也表示，消費券已經幫助不大。全港有5間親子寵物Party Room的Premium Innovation，老闆馮小姐表示相較於之前幾次消費券，今年消費券的幫助比較少，直言「整個4、5月只有一個顧客詢問能否用消費券」，大家都寧願省著不用，又或是用於出外旅遊。

消費券派發遇上復活節和黃金周，很多家庭都選擇在開關後出外旅遊，消費券能用來買機票或是參加旅行團，自然不會用在本地消費。即使不外遊，家長也用來買日常用品。

笑言她自己和身邊朋友都是去了旅行或日常消費，直言刺激力度大不如前，她建議政府還不如想些新辦法吸引旅遊人士來香港更好。



本報記者：李智賢



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