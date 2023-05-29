【創新科技】港產布料電粘滾輪助製衣自動化　100克軟布料也拿得穩

近年香港製造業積極數碼轉型，邁向工業4.0。透過在生產綫應用更多機械人和自動化設備等技術，提升效率。有香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）的研究團隊，研發出用於運送布料的小型電粘滾輪，讓滾輪代替人手，提高製布工序的自動化水平。

【送餐機械人】快餐店Wendy's測試地下機械人配送系統 由廚房直送汽車取餐處

由機械臂控制的滾輪通電時，表面佈滿密集的電極，從而產生電粘效應，可以吸起大幅而輕柔的布料。為免布料在運送過程中因吸力不足而掉落，負責該電粘滾輪項目的HKRITA高級研究經理趙汝謙指，設計以兩個滾輪放置於布料兩邊緣，左右滾輪會分別向內轉動180度，從以確保布料兩端都有一定面積的布料被吸附在滾輪上。

滾輪上以電極產生的電粘效應，只要布料安放的位置準確，滾輪對準布料邊緣位置，便能在布料堆中，從面層逐一吸附布片並運送至另一位置，以便進行下一個工序。滾輪不會多吸其他布片的同時，電極及其電粘效應亦不會對布料造成損害。

調節電壓 吸附大面積布片

該電粘滾輪雖以運送輕柔的布料為主，但趙汝謙指，滾輪的吸力視乎電流的多少，以一片100克至300克的布料為例，需約3000伏特（V）電壓所帶來的電流量；若是要吸起一件成衣，則需將電壓調高至約7000伏特。

HKRITA行政總裁葛儀文則提到，現今紡織及製衣業生產線中，已應用不少如機械臂的自動化設備，但大部分可用於提起布料的機械臂，都只能拿起一些較為重和硬身的布料。是次研發的電粘滾輪，可以進一步擴大機械臂在不同布料的應用，推動紡織及成衣業的自動化發展。

據了解，相關的電粘滾輪項目於第48屆日內瓦發明展中，獲頒評審團嘉許金獎。另有智能服裝分類回收系統、涼感口罩、從可持續來源開發而成的細菌纖維素纖維等8項得獎項目。

【Tesla機械人】Tesla Bot最新展示 懂雙腿行走辨認四周環境

【揚威海外】理大28項發明奪日內瓦發明展獎項 助治療脊柱側彎、減慢兒童近視加深

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：