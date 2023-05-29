▲ 【大行報告│濠賭股】大摩看好3隻濠賭股 股價未來60日有逾80%機會上升

摩根士丹利繼早前調高濠賭股行業評級至「吸引」後，再看好美高梅中國 （02282） 、永利 （01128） 及金沙中國 （01928） 3隻濠賭股，未來60日股價有逾80%機會上升。

大摩指，美高梅中國、永利及金沙早前股價下跌，令短線估值變得吸引，其中美高梅中國2024預測企業價值估數（EV/EBITDA）約7.7倍，低於歷史平均的10.9倍；永利企業價值估數則為9.4倍，明顯較歷史平均的13.6倍為低；金沙企業價值估數亦低於歷史平均的14.5倍，目前為9.9倍。

濠賭股短線有3大催化劑

大摩預期，濠賭股的短線催化劑包括5月賭收較預期強勁，盈利預測上調及到訪澳門旅客進一步增加。大摩予美高梅中國目標價15元，永利目標價10元，金沙目標價34元，三者評級均為「增持」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【濠賭股】金沙中國跌逾半成 王英偉：賭收約恢復至疫前6成

相關文章：【業績｜濠賭】銀娛首季經調整EBITDA升2.3倍 呂志和：通關創造900個新職位

編輯：陳韻妍