  • 32°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍

股市 18:14 2023/05/29

分享：

分享：

【旅遊保險】藍十字：首季旅遊保險業務按年激增8倍

藍十字保險首席執行官謝佩蘭表示，疫情陰霾消退，港人外遊意欲增強，市場對旅遊保險產品更見殷切，藍十字去年旅遊保險業務收入錄逾1.6倍按年增長，今年首季更按年激增8倍。

她又指，本港人口老化加重公共醫療負擔，市民對私人醫療服務的需求增加，集團旗下醫療保險業務近年亦穩步上升。

藍十字市場總監周小斐預告，集團將陸續包括旅遊保險等新產品，亦會著重環境、社會和企業管治（ESG）因素，但暫未能透露產品細節和時間表。提及「港車北上」相關汽車保險業務，謝佩蘭表示，集團在首階段未有參與計劃，但對計劃感興趣，會稍後進行研究。

友邦 （01299） 去年下半年完成收購藍十字，謝佩蘭表示，集團加入友邦後，可發揮協同效應，如透過友邦的分銷網絡接觸不同的客戶群，亦指集團將力攻年輕客戶群，及着重數碼路線。客戶平均年齡層為20至45歲。

相關文章：

【完成收購】藍十字擬定位年輕市場　AIA CEO馮偉昌：可創造更多友邦未能觸及的機會

【東亞賣產】友邦完成收購藍十字並委任謝佩蘭為CEO　東亞9.7召董事會考慮派特別息

記者：伍鍵文

保險公司 保險產品 醫療保險 藍十字 旅遊保險 友邦保險（01299）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團績後插8%破底　恒指全日跌195點、三大指數創半年低（不斷更新）

下一篇文章

【華住1179】華住酒店第一季轉賺10億人幣　收入增長67%超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【港股市況】美團績後插8%破底　恒指全日跌195點、三大指數創半年低（不斷更新）
【港股市況】美團績後插8%破底　恒指全日跌195點、三大指數創半年低（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款