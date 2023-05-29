【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍

▲ 【旅遊保險】藍十字：首季旅遊保險業務按年激增8倍

藍十字保險首席執行官謝佩蘭表示，疫情陰霾消退，港人外遊意欲增強，市場對旅遊保險產品更見殷切，藍十字去年旅遊保險業務收入錄逾1.6倍按年增長，今年首季更按年激增8倍。

她又指，本港人口老化加重公共醫療負擔，市民對私人醫療服務的需求增加，集團旗下醫療保險業務近年亦穩步上升。

藍十字市場總監周小斐預告，集團將陸續包括旅遊保險等新產品，亦會著重環境、社會和企業管治（ESG）因素，但暫未能透露產品細節和時間表。提及「港車北上」相關汽車保險業務，謝佩蘭表示，集團在首階段未有參與計劃，但對計劃感興趣，會稍後進行研究。

友邦 （01299） 去年下半年完成收購藍十字，謝佩蘭表示，集團加入友邦後，可發揮協同效應，如透過友邦的分銷網絡接觸不同的客戶群，亦指集團將力攻年輕客戶群，及着重數碼路線。客戶平均年齡層為20至45歲。

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記者：伍鍵文