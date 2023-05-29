【香港出口】4月份整體出口和進口貨值續跌　出口貨值跌13%

政府統計處今日（五月二十九日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌13.0%和11.9%。



繼3月份錄得1.5%的按年跌幅後，4月份商品整體出口貨值為3,383億元，較去年同月下跌13.0%。同時，繼3月份錄得0.6%的按年跌幅後，4月份商品進口貨值為3,749億元，較去年同月下跌11.9%。4月份錄得有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的9.8%。



今年首四個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌16.5%。商品進口貨值下跌12.5%。首四個月錄得有形貿易逆差1,484億元，相等於商品進口貨值的10.4%。



出口亞洲貨值全線下跌

按國家或地區分析，四月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌13.3%。尤其是馬來西亞（跌26.4%）、新加坡（跌21.1%）、印度（跌19.7%）、越南（跌19.6%）等地，但輸往泰國（升3.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。



按主要貨品類別分析，四月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減375億元，跌19.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減109億元，跌21.5%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減44億元，跌11.5%）。另一方面，「動力產生機械及儀器」（增40億元，升75.1%）的整體出口貨值則錄得升幅。



政府發言人表示，4月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。展望未來，先進經濟體經濟疲弱，將繼續令香港的出口表現受壓，但預期內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。

編輯：梁巧恩



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