  • 32°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】4月份整體出口和進口貨值續跌　出口貨值跌13%

商業 16:41 2023/05/29

分享：

分享：

政府統計處今日（五月二十九日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌13.0%和11.9%。
 
繼3月份錄得1.5%的按年跌幅後，4月份商品整體出口貨值為3,383億元，較去年同月下跌13.0%。同時，繼3月份錄得0.6%的按年跌幅後，4月份商品進口貨值為3,749億元，較去年同月下跌11.9%。4月份錄得有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的9.8%。
 
今年首四個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌16.5%。商品進口貨值下跌12.5%。首四個月錄得有形貿易逆差1,484億元，相等於商品進口貨值的10.4%。

出口亞洲貨值全線下跌

按國家或地區分析，四月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌13.3%。尤其是馬來西亞（跌26.4%）、新加坡（跌21.1%）、印度（跌19.7%）、越南（跌19.6%）等地，但輸往泰國（升3.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。

按主要貨品類別分析，四月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減375億元，跌19.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減109億元，跌21.5%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減44億元，跌11.5%）。另一方面，「動力產生機械及儀器」（增40億元，升75.1%）的整體出口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，4月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。展望未來，先進經濟體經濟疲弱，將繼續令香港的出口表現受壓，但預期內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文
貿易逆差 經濟衰退 貿易戰 出口貨值 經濟數據表現

下一篇文章

【AI取代人類】研究指女性最受人工智能威脅工作機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【即食雞胸】口味多元化　放健身中心全天候出售
【即食雞胸】口味多元化　放健身中心全天候出售
【黃鴨熱潮】Rubber Duck深受歡迎　全球經濟效益大
【黃鴨熱潮】Rubber Duck深受歡迎　全球經濟效益大
【脫碳減排】日本政府要求　至少10%飛機燃油改用環保燃料
【脫碳減排】日本政府要求　至少10%飛機燃油改用環保燃料
【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利
【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利
【人工智能】消息指摩根大通正開發AI服務為客戶提供投資建議
【人工智能】消息指摩根大通正開發AI服務為客戶提供投資建議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款