富臨酒家澳洲龍蝦～6道海鮮+金陵片皮鴨．小菜任食任飲～ 5人同行，1人免費

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新篇章 愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 重返香港
富臨酒家鯉魚門店推出超值優惠。晚市：澳洲龍蝦～六道海鮮+金陵片皮鴨．小菜任食．任飲～。
每位尊享6道海鮮—— 蒜蓉蒸海邊澳洲龍蝦 (每位半隻)、果皮蒸鮮鮑魚(每位2隻)、豉汁蒸鮮帶子(每位2隻)、花膠濃雞湯( 每位一盅)，頭抽美極蝦(每位3隻)、杞子雲耳蒸龍躉件(每位2隻)。
惹味蒜蓉蒸龍蝦，大讚口感彈牙、食材鮮味；果皮蒸鮮鮑魚，陣陣陳皮香味配襯鮮鮑魚，口感爽嫩；豉汁蒸鮮帶子，原汁原味的帶子，鮮味十足。
金陵片皮鴨無限追加
多款招牌菜任食
金陵片皮鴨，片皮鴨薄薄一片，鴨皮香脆可口，鴨肉腍身，熱辣辣薄皮配搭青瓜絲 、蔥絲 及三款醬料，令人食指大動！
任點名廚小菜：鳳梨生炒骨、上湯雜菜煲、客家梅菜扣肉、欖菜肉鬆四季豆、金蒜炒時菜等，還有配合客人佐酒的大澳香蝦骨和椒鹽豬扒。
特設主菜，醒胃小食，明爐燒味，甜品任食
還有生炒糯米飯，上湯菜肉包、芝麻流沙包等受歡迎款式，甜品有養顏棗皇糕、椰香黃金糕、杞子桂花糕。
晚上六時至九時更提供明爐燒味，蜜汁叉燒，玫瑰豉油雞，瑶性香妃雞 趁母親節假期，來鯉魚門富臨酒家，一邊欣賞海景、一邊品嚐美饌。
5人同行，1人免費
10人同行，2人免費
$398/位(2位起) 星期一至六(假期除外)
$428/位(2位起) 星期日及公眾假期
2小時任食(入座計)
當日生日禮遇：敬送祝壽
智利紅酒(每位)
蟠桃大壽包(每位一個)
富臨酒家
九龍油塘崇信街8號鲤灣天下地下5至6號舖及1樓8號舖電話：2379 1293
(只限鯉魚門富臨酒家供應)
（特約）