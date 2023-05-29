富臨酒家澳洲龍蝦～6道海鮮+金陵片皮鴨．小菜任食任飲～ 5人同行，1人免費

富臨酒家鯉魚門店推出超值優惠。晚市：澳洲龍蝦～六道海鮮+金陵片皮鴨．小菜任食．任飲～。

每位尊享6道海鮮—— 蒜蓉蒸海邊澳洲龍蝦 (每位半隻)、果皮蒸鮮鮑魚(每位2隻)、豉汁蒸鮮帶子(每位2隻)、花膠濃雞湯( 每位一盅)，頭抽美極蝦(每位3隻)、杞子雲耳蒸龍躉件(每位2隻)。

▲ 蒜蓉蒸海邊澳洲龍蝦 (每位半隻)

▲ 果皮蒸鮮鮑魚(每位2隻)

▲ 豉汁蒸鮮帶子(每位2隻)

▲ 花膠濃雞湯( 每位一盅)

▲ 頭抽美極蝦(每位3隻)

▲ 杞子雲耳蒸龍躉件(每位2 件)

惹味蒜蓉蒸龍蝦，大讚口感彈牙、食材鮮味；果皮蒸鮮鮑魚，陣陣陳皮香味配襯鮮鮑魚，口感爽嫩；豉汁蒸鮮帶子，原汁原味的帶子，鮮味十足。

金陵片皮鴨無限追加

多款招牌菜任食

▲ 金陵片皮鴨

金陵片皮鴨，片皮鴨薄薄一片，鴨皮香脆可口，鴨肉腍身，熱辣辣薄皮配搭青瓜絲 、蔥絲 及三款醬料，令人食指大動！

任點名廚小菜：鳳梨生炒骨、上湯雜菜煲、客家梅菜扣肉、欖菜肉鬆四季豆、金蒜炒時菜等，還有配合客人佐酒的大澳香蝦骨和椒鹽豬扒。

特設主菜，醒胃小食，明爐燒味，甜品任食

還有生炒糯米飯，上湯菜肉包、芝麻流沙包等受歡迎款式，甜品有養顏棗皇糕、椰香黃金糕、杞子桂花糕。

晚上六時至九時更提供明爐燒味，蜜汁叉燒，玫瑰豉油雞，瑶性香妃雞 趁母親節假期，來鯉魚門富臨酒家，一邊欣賞海景、一邊品嚐美饌。

5人同行，1人免費

10人同行，2人免費

$398/位(2位起) 星期一至六(假期除外)

$428/位(2位起) 星期日及公眾假期

2小時任食(入座計)

當日生日禮遇：敬送祝壽

智利紅酒(每位)

蟠桃大壽包(每位一個)

富臨酒家

九龍油塘崇信街8號鲤灣天下地下5至6號舖及1樓8號舖電話：2379 1293

(只限鯉魚門富臨酒家供應)

（特約）