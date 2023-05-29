【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機

有言在ChatGPT人工智能（AI）時代之下，AI可以幫助處理較常規化及基礎的法律工作，真人律師甚至會會被取代。近日，擁有超過30年經驗的美國律師使用ChatGPT協助撰寫判決案例，惟被法官證實為偽造案例，更可能面臨停牌危機。

綜合外電報道，美國律師Steven Schwartz早前在協助處理一名男子對哥倫比亞航空（Avianca）的控訴時，使用ChatGPT尋找類似的相關案例。事後遭哥倫比亞航空的代表律師質疑案例真偽並告知法官，原告律師團在案情摘要內列舉的多宗案例，均無法找到。

法官在本月初頒下命令指，當有6個案例疑為偽造案例，要求原告律師團解釋。律師Steven Schwartz之後提交包含與ChatGPT對話紀錄的文件，指自己曾再三向ChatGPT確認案例的真偽，而ChatGPT每次均回答案例真實。

在書面回應中，他提到，自己因過度依賴ChatGPT深感遺憾，並且從未在法律研究中使用過ChatGPT，「未意識到內容可能虛假」。他又發誓，將來在「未能徹底驗證真實性」的情況下，不會再使用AI協助進行法律搜證。

據悉，Steven Schwartz將在下月8日接受紀律聆訊，需面臨懲罰目前尚未明確。

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責任編輯：張寶燕

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