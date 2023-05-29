【AI取代人類】研究指女性最受人工智能威脅工作機會

最近人工智能熱潮方興未艾，不少人擔心AI會搶走飯碗，但原來除了工種不同會有不同影響，性別可能也有關。最近就有人力資源分析公司研究指，人工智能在全方位不同領域都能取代人類，但AI將不成比例地取代通常由女性擔任的工作。

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人力資源分析公司Revelio Labs，根據美國國家經濟研究局的研究，確定了最有可能被人工智能取代的工作。但當他們研究這些工作的從業員的性別時，發現其中許多工作通常由女性擔任，例如賬單和賬戶收集員、薪資文員和執行秘書等。

AI更有可能接管重複性高的工作，例如ChatGPT模型可以快速搜索、審查和總結大量文本，而這些工作大多由女性擔任。研究還表明，生成式人工智能對高薪職業的影響可能大於非傳統製造業工作。

女性更具備適應AI時代能力

Revelio Labs的經濟學家Hakki Ozdenoren表示：「跨職業的性別分佈反映了我們社會中根深蒂固的偏見，女性通常被限制在行政助理和秘書等職位。因此人工智能的影響在性別方面變得不平衡。」

但專家認為女性更具備適應能力，只要透過再培訓就能適應AI時代：「在未來為她提供再培訓機會，將是女性駕馭不斷變化的工作環境的關鍵，通過這樣做，我們可以利用人工智能的潛力，同時利用她們寶貴的技能和專業知識。」

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責任編輯：李智賢

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