  • 32°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【澳元定存】澳元定存息最高13.9厘 花旗料澳洲下周再暫緩加息

16:02 2023/05/29

分享：

分享：

花旗料下周二澳洲維持息率不變。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

本周四（6月1日）已踏入6月，又邁向超級央行月，全球除了聚焦6月15日聯儲局議息外，且緊盯下周二（6月6日）澳洲議息，因澳洲儲備銀行被市場戲謔為「彈弓手」，曾聲言暫緩加息，卻於5月2日突恢復加0.25厘，一度刺激澳元兌美元應聲急彈0.9%，抽高至直逼0.67關，滙市中人遂關注加息潮是否延續至6月份。

不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今次澳儲行或不加息；料8月份才會加息25點子至4.1厘，之後暫停加息。

廖嘉豪剖析，澳洲4月份就業人數下跌，第一 季度工資成本增幅較預期慢，加上4月份零售銷售亦不及市場預期，所以花旗分析員預期6月或不加息。但由於澳洲勞動力市場仍然緊縮，公營機構的工資談判或反映未來12個月工資增長有上升風險，所以料7月份澳洲公布通脹數據後，央行於8月或仍有機會加息。

縱使花旗料澳洲再加多一次息後，加息周期或告終，但3大商品貨幣中，花旗仍最看好澳元。廖嘉豪解釋，下半年中國經濟復甦或加強，有機會提高對澳洲商品的需求，料澳洲或可避過經濟衰退，對澳元有利。

花旗料澳元3個月內見0.66

廖嘉豪預期，3個月內料澳元見0.66，未來半年至1年上試0.68。

此外，澳洲曾於4月4日煞停加息，但港銀仍不斷調升澳元定期存款息，有兩間中資行加入戰場，包括建行亞洲連環推5個特惠息，當中半年享3.1厘年息、1年享3.4厘；招商永隆於上周二（23日）調高半年或以下存期存息，加幅最多是1個月及兩個月，年息勁升0.6厘至齊報3.1厘。

業界建議追息族開立澳元定存暫宜短不宜長，以便觀望下周澳央行議息後的前瞻指引。

7天澳元定存高息榜：

  • 恒生13.9厘
  • 滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 13厘
  • 集友12厘
  • 南商11.88厘
  • 星展10.5厘

其他中長期高息榜：

  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：富邦3.4厘
  • 半年：富邦3.6厘
  • 1年：富邦3.9厘

澳元今天（5月29日）報0.65，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，澳元兌美元的短期阻力位為0.6726，支持位在0.649；未來兩周兌港元的上落區間介乎5.038至5.268。

姜靜補充，澳儲行於5月16日公布會議紀要，辯解5月初重新加息的理據，因澳洲勞動力成本和就業強勁增長、疊加租金漲幅大，俱帶來通脹風險，須進一步加息。惟轉鷹並未提振澳元，內地三頭馬車（零售消費、工業生産及固定投資）等4月份數據均遜預期，美滙指數又突破104，皆拖澳元後腿，上周累計急挫逾2%。

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元1年定存息最高4.18厘 享高息入場費要幾多？

【歐元定存】歐元定存息最高7厘 大行罕有連環出招搶資金

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 華僑永亨銀行 花旗銀行 加息 澳洲央行 澳元 外幣定期存款

下一篇文章

【港元定存】港元1年定存息最高4.18厘 享高息入場費要幾多？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元
【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元
【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率
【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率
【港元定存】渣打3個月及半年港元定存享4.08厘息 中長期存款邊間大行最高息？
【港元定存】渣打3個月及半年港元定存享4.08厘息 中長期存款邊間大行最高息？
【港元定存】港元兩個月定存息最高4.8厘 輕鬆賺息前先做兩大任務
【港元定存】港元兩個月定存息最高4.8厘 輕鬆賺息前先做兩大任務
【港元定存】港元半年定存息最高4.18厘 大跌市穩賺息17萬
【港元定存】港元半年定存息最高4.18厘 大跌市穩賺息17萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款