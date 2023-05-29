【澳元定存】澳元定存息最高13.9厘 花旗料澳洲下周再暫緩加息

▲ 花旗料下周二澳洲維持息率不變。

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本周四（6月1日）已踏入6月，又邁向超級央行月，全球除了聚焦6月15日聯儲局議息外，且緊盯下周二（6月6日）澳洲議息，因澳洲儲備銀行被市場戲謔為「彈弓手」，曾聲言暫緩加息，卻於5月2日突恢復加0.25厘，一度刺激澳元兌美元應聲急彈0.9%，抽高至直逼0.67關，滙市中人遂關注加息潮是否延續至6月份。

不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，今次澳儲行或不加息；料8月份才會加息25點子至4.1厘，之後暫停加息。

廖嘉豪剖析，澳洲4月份就業人數下跌，第一 季度工資成本增幅較預期慢，加上4月份零售銷售亦不及市場預期，所以花旗分析員預期6月或不加息。但由於澳洲勞動力市場仍然緊縮，公營機構的工資談判或反映未來12個月工資增長有上升風險，所以料7月份澳洲公布通脹數據後，央行於8月或仍有機會加息。

縱使花旗料澳洲再加多一次息後，加息周期或告終，但3大商品貨幣中，花旗仍最看好澳元。廖嘉豪解釋，下半年中國經濟復甦或加強，有機會提高對澳洲商品的需求，料澳洲或可避過經濟衰退，對澳元有利。

花旗料澳元3個月內見0.66

廖嘉豪預期，3個月內料澳元見0.66，未來半年至1年上試0.68。

此外，澳洲曾於4月4日煞停加息，但港銀仍不斷調升澳元定期存款息，有兩間中資行加入戰場，包括建行亞洲連環推5個特惠息，當中半年享3.1厘年息、1年享3.4厘；招商永隆於上周二（23日）調高半年或以下存期存息，加幅最多是1個月及兩個月，年息勁升0.6厘至齊報3.1厘。

業界建議追息族開立澳元定存暫宜短不宜長，以便觀望下周澳央行議息後的前瞻指引。

7天澳元定存高息榜：

恒生13.9厘

滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 13厘

集友12厘

南商11.88厘

星展10.5厘

其他中長期高息榜：

1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 富邦3.4厘

富邦3.4厘 半年： 富邦3.6厘

富邦3.6厘 1年：富邦3.9厘

澳元今天（5月29日）報0.65，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，澳元兌美元的短期阻力位為0.6726，支持位在0.649；未來兩周兌港元的上落區間介乎5.038至5.268。

姜靜補充，澳儲行於5月16日公布會議紀要，辯解5月初重新加息的理據，因澳洲勞動力成本和就業強勁增長、疊加租金漲幅大，俱帶來通脹風險，須進一步加息。惟轉鷹並未提振澳元，內地三頭馬車（零售消費、工業生産及固定投資）等4月份數據均遜預期，美滙指數又突破104，皆拖澳元後腿，上周累計急挫逾2%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪