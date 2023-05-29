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【港元定存】港元1年定存息最高4.18厘 享高息入場費要幾多？

15:32 2023/05/29

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港元定存4厘長息又再添3生力軍

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長假過後，港元拆息全線上升，1個月兩連揚至4.45厘；今天（5月29日）有兩間銀行加港元定期存款息，東亞調升3個月及半年年息0.1厘，目前3個月報3.9厘，半年為3.7厘；工銀亞洲全面加息，當中98天及188天年息皆提高0.2厘至3.9厘。

此外，回顧上周共有12間銀行加減定存息，當中7加3減，最矚目的是，華僑永亨於上周四（25日）連環推3個4厘或以上特惠息，分別為：新推238天年息享4厘；又驟加288天年息0.35厘至4.15厘；更大幅上調1年期息率0.68厘，新息率至4.18厘。

附帶條件須華僑永亨「宏富理財」戶，門檻為20萬元全新資金，1年賺取8360元利息；若是普通客戶，1年的息率也有3.88厘，入場費要求50萬元新錢。

高息榜：

  • 7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底
  • 1個月：富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新開戶，以存款上限5萬元計，計及基本息率及額外年利率，推薦人最多賺息410元；至5月底；滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞
  • 3個月：花旗4.14厘
  • 半年：華僑永亨4.18厘（優惠至5月底）
  • 1年：華僑永亨4.18厘
  • 2年：招商永隆3厘

定存息率普遍跑贏通脹率

那邊廂，通脹升溫，幸而定存息率普遍跑贏2.1%的通脹率，其中1年定存息最高達4.18厘。大新銀行經濟研究及投資策略部指，本港4月份整體消費物價指數通脹按年升2.1%，升幅較3月加快0.4個百分點，且略高於市場預期的2%；主要由於權重佔比較大的食品及住宅租金上升所致。

大新指，若扣除一次性紓困措施，基本通脹按年上升1.8%，較3月加快0.1個百分點。整體而言，隨着經濟復甦，服務業價格或加快回升，私人住宅租金逐步溫和增長；但相信基本通脹仍保持溫和，料全年CPI按年升2%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 富融銀行 虛擬銀行 建行亞洲 華僑永亨銀行 工銀亞洲 港元定期存款 定期存款

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