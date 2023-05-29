▲ 【國泰293】內地網民要求太古撤資國泰 葉劉淑儀：反應過激只會加深矛盾

國泰航空 （00293） 空中服務員在航班期間私下取笑乘客讀錯「Blanket（毛毯）」為「Carpet（地毯）」，遭內地網民將言論視為歧視。行會召集人葉劉淑儀於社交媒體指出，內地不少評論過火，例如要求英資太古集團撇出國泰航空，她引用部分內地官員說「不要排除外資。什麽資金都歡迎，大家一同拚經濟才有發展」。

葉劉淑儀提到，有內地網民質疑為何香港人不是全部講普通話，認為部分內地網民不了解香港社會獨特性質，現今香港講普通話的人雖然越來越多，但事實並未如內地般普及。

香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾。其實內地人與香港人都是一家人，我們互相需要對方，應該彼此體諒及包容。

她強調，服務業應任何情況下都不應該嘲笑顧客，尊重客人丶以禮待人才是專業的表現。

另外，她指出，有在港工作的外籍人士表示，港人近年英語水平倒退，「例如過去式和現在式也搞不清，分不開眾數單數，動詞被動詞也不懂得書寫」，香港人需要反省自身英語能力。

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記者：宋佩恩