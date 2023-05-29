【本地地產股】新地簽署5年期275億銀團貸款　歷來最大額

▲ 【新地16】新地簽署5年期275億銀團貸款 歷來最大額

新鴻基地產 （00016） 近日與18家主要的國際及本地銀行簽署一筆5年期貸款協議，基於銀行界對銀團反應熱烈，最終錄得5倍超額認購，最終總貸款額達275億元，為新地歷來最大額的銀團貸款。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團對內地的前景充滿信心，深信香港會繼續在「一國兩制」下蓬勃發展，新地將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，為香港和內地的長期繁榮出一分力。

郭炳聯稱，新地正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並且持續加強，亦會加快銷售住宅項目，集團同時正在中港主要城市發展多個綜合項目，包括高鐵西九龍總站發展項目、上海ITC及南京國金中心。

是項貸款由新地（金融服務）簽署，母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年；集團將運用貸款為部分債項融資及延長還款期。

中國銀行（香港）擔任是次貸款的融資及文件代理行，香港上海滙豐銀行及三菱UFJ銀行擔任宣傳推廣代理行。上述3家銀行共同協調是次貸款，其餘安排貸款的銀行包括農業銀行、星展銀行、工銀亞洲、華僑銀行、民生銀行、恒生銀行、富邦銀行（香港）、渣打銀行（香港）、大華銀行、三井住友銀行、集友銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、大新銀行及瑞穗銀行。

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編輯：陳韻妍