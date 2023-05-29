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【中資駐港】傳中石油租用中環1.4萬呎樓面

股市 15:07 2023/05/29

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【中資駐港】傳中石油租用中環1.4萬呎樓面

外電引述消息報道，愈來愈多中資機構進佔香港中環核心商業區，填補外資在疫情期間撤出後的寫字樓空置面積。報道指，繼抖音及TikTok母企字節跳動租用中環超甲級商廈IFC一期約1.6萬平方呎樓面後，中石油 （00857） 母企中石油集團附屬亦計劃租用中環1.4萬平方呎樓面，有關位置原由瑞士共享辦公室供應商Regus租用。

據早前報道指，抖音及字節跳動租用的中環寫字樓現址，原先由瑞士寶盛（Julius Baer）租用，而瑞士寶盛早前已將辦公室遷往港島東。

近年不少外資機構縮減中環的寫字樓規模，或將員工遷移至中環以外地區，以重組業務及削減成本，如法巴及日資MUFG集團。萊坊數據顯示，本港寫字樓租金近年不斷下跌，去年跌逾6%，相反新加坡寫字樓租金卻升近6%。

高力國際指，今年首季中資機構已佔去本港寫字樓新放租面積約29%，較2021年及2022年的23%及21%更高。

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編輯：陳韻妍

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