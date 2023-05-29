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34歲美國女做富豪保姆日賺1.6萬 當副業每年做兩個月夠使

環球社會熱點 16:00 2023/05/29

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一名34歲美國女子Gloria Richards正職是一名演員，為賺取更多收入做超級富豪的保姆作副業。女子透露任職保姆的日薪高達2,000美元（約1.56萬港元），每年只工作兩個月所賺取的收入已夠她日常開銷。

英上車客供樓開支年增達8.7萬 首置計劃終結及加息夾擊 【下一頁】

Gloria透露除了登台表演外，她每年有一半時間任職保姆，為超級富豪照顧小孩子。

她透露任職保姆每天的工時介乎12至15小時，日薪高達2,000美元之餘，平日可駕駛保時捷（Porsche）名車，也可乘坐私人飛機及遊艇環遊世界。

Gloria表示僱主非富則貴，包括億萬富豪、社會名流及演員。其中一名僱主的日常生活，每日都被一堆保安和化妝師包圍，因此她為僱主工作3個月期間，只能看到對方的頭頂。

英政府為抗通脹 倡超市自願限制基本食品價格 【下一頁】

她又透露一部分客戶的生活奢華，只是中途停留某地也會在當地置業，甚至一口氣豪點價值3,200美元（約2.5萬港元）的牛扒。

由於薪金豐厚，Gloria坦言自己可以一年只做兩個月保姆，其餘時間無需工作也不成問題。不過她能與孩子密切相處，這一點讓她感到很滿足。

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責任編輯：鄭錦玲

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