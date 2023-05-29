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盧卡申科願供應核武 吸引他國加入「俄白聯盟」

環球政治 15:27 2023/05/29

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白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周日（28日）受訪時表示，如果任何國家願意加入與俄羅斯的俄白聯盟（Union State），可能會獲得核武。

【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 【下一頁】

俄羅斯官媒Russia 1當日播出的訪問中，盧卡申科表明無人需要憂慮如哈薩克及其他國家與白俄一樣，與俄羅斯有密切關係，認為現時是加入俄白聯盟﹑團結各國的好時機。

如果任何對相關國家與俄羅斯及白俄羅斯建立友好密切關係有意見，盧卡申科指解決方法亦十分簡單，加入國將可以獲得核武。他亦強調，言論只代表白俄羅斯的立場。

【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手 【下一頁】

白俄羅斯與俄羅斯於1999年簽署俄白聯盟協議，雙方同意在經濟﹑資訊﹑科技及領土安全等領域上緊密合作。

盧卡申科上周四（25日）宣稱，俄國核武已在白俄開始部署，強調會保障核武安全。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則表明俄國維持對白俄境內核武控制權，並指美國亦有在歐洲盟友部署核武。

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責任編輯：吳漢培

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