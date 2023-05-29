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【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色

科技 15:52 2023/05/29

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全球近月刮起人工智能（AI）風潮，帶動AI GPU需求激增，因此成為最大受惠者的GPU龍頭企業Nvidia，動向亦引起外界關注。Nvidia最新針對電玩遊戲範疇部署，今（29日）在台北國際電腦展（Computex 2023）上，宣布推出遊戲角色自動生成模型Nvidia Ace for Games，表示可讓開發者在遊戲中利用AI，更輕易地提升NPC遊戲角色（Non-Player Character，由電腦操控角色）的互動表現。

【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限

以往遊戲角色與玩家的互動體驗大多受限於預先設定的台詞，遊戲角色在進行多次對話後，亦會開始重複台詞，導致互動愈趨沉悶。Nvidia指，是次的遊戲角色自動生成模型Nvidia Ace for Games，採用Nvidia NeMO人工智能框架，透過自動生成方式產生動畫、語音、聊天機械人系統，藉此快速創造一個能與玩家聊天互動的NPC遊戲角色，令讓玩家在遊戲中的互動更加豐富、真實。

其中在對話方面，更可照玩家互動的方式、對話選項、時間等因素，自動生成更多元化的互動對話內容，甚至帶來不同的互動方式。

【ChatGPT App】Apple未加參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億

此外，Nvidia還宣布夥拍AI公司Convai進一步提升遊戲體驗，包括令Nvidia Ace for Games創造的遊戲角色以更自然的方式與玩家對話及互動，同時可大幅減少遊戲開發者需要投入的設計時間、人力成本等。

責任編輯：張寶燕

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