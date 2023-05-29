寓教育於遊玩　啟迪正向生命 淨緣慈善基金「 Project P.L.A.Y. 」慈善活動啟動禮

▲ (左起)WEMP愛望基金首席執行官毛迪生先生、民政及青年事務局青年專員劉家麒先生,JP、中華人民共和國香港區全國人大代表陳曉峰先生,MH, JP、淨緣慈善基金主席曾安業先生、中國香港文化體育旅遊協會主席林鄧雯蕙女士主持淨緣慈善基金「Project P.L.A.Y.」慈善活動啟動儀式

童年是培養正向生命思維的關鍵時期。為啟發香港基層學童敢於夢想、活出非凡意義，「淨緣慈善基金」是日在太平山頂充滿奇幻童趣的「香港大富翁夢想世界」體驗，為「Project P.L.A.Y. 」慈善活動揭開序幕，宣佈為期三個月的慈善活動正式啟動。是次啟動禮共有約200位來自聖安德烈小學的學生及家長參與。

▲ 學生和家長參觀「香港大富翁夢想世界」

▲ 大合照(一)

▲ 大合照(二)

這個合作計劃由推廣正向生命教育的「淨緣慈善基金」及中國香港文化體育旅遊協會合辦，由愛望基金協辦，並結合三個機構的使命。「淨緣慈善基金」的「Project P.L.A.Y.」意指為「Positive Life Affirmation for You」，藉著別具玩味的正向活動，贊助1,000位基層兒童及其家庭，從即日起至8月底期間到太平山頂著名地標「香港大富翁夢想世界」體驗館，透過家傳戶曉的經典遊戲「大富翁」體驗親子學習，為小孩及家長創造優質的親子氛圍及體驗，重建家庭價值及培養親愛的關係，促進及支援正向家長教育的實踐和效果。

是日的開幕禮獲多位重量級嘉賓現身支持，包括中華人民共和國香港區全國人大代表陳曉峰先生, MH, JP、民政及青年事務局青年專員劉家麒先生、淨緣慈善基金主席曾安業先生、中國香港文化體育旅遊協會主席林鄧雯蕙女士，淨緣慈善基金董事蔡永璣先生、以及WEMP愛望基金首席執行官毛迪生先生。在黃大仙兒童合唱團的合唱表演與聖公會聖安德烈小學的畲族竹盆舞表演之下，見證一系列慈善活動正式啟動。

▲ 黃大仙兒童合唱團表演

淨緣慈善基金主席曾安業先生表示，基金希望一系列的慈善活動能夠「增強親子互動，為家庭注入正能量，向學童宣揚『愛護香港』的文化，從山頂這個代表性的位置，開始『說好香港故事』。」

關於淨緣慈善基金

淨緣慈善基金是於2022年由周大福企業創立，致力推廣及實踐正向生命教育，拓展公益慈善事業，普澤弱勢，共享資源，創造價值，共建兼容和諧、互助共融的友善社區。現任主席為曾安業先生。該慈善基金迄今的慈善項目包括「動起來＊足球夢」、疫情下長者情緒支援服務計劃及「向死而生——青年生死教育計劃」、「寄住愛 ● 築福家庭」計劃及。「一切從揀」生死教育資源中心等。



(特約)