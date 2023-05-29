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【隨街充電】歐盟將投資126億港元　增加替代燃料基礎設施

商業 14:54 2023/05/29

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隨著愈來愈多的人選擇電動車，對可靠便捷的充電站的需求也日益提升。相較於滿街油站，電動車充電站仍然很缺，這也成為推動電動車普及的障礙。歐盟就正計劃投資15億歐元（約126億港元），在全歐洲增加替代燃料的基礎設施，包括安裝新的充電設施、擴建現有的充電設施，還有啟用加氫站等。

【美股焦點】Tesla北美充電站　明年開放予福特電動車使用　福特股價升6%

這項投資是Fit 55 Package計劃的一部分，是歐洲加速向清潔交通轉型的重大舉措。為實現碳中和，歐盟積極鼓勵公民從傳統汽車轉向電動車。為此需要在公共場所和私人空間安裝更多充電點。目前70%充電行為是在家裡或工作場所發生的，只有30%是來自公共充電樁，公共充電樁主要用於長途出行和應急充電。

荷法德三國已佔全歐六成充電點

但即使公共充電樁的數量在增加，但它們仍然主要集中在城市地區和某些區域。如果要實現電動汽車的廣泛採用，這種情況需要改變。截至2022年，全歐洲建立了超過45萬個公共充電點，其中大部分集中在荷蘭、法國和德國，佔總數的60%以上。

TradingPlatform的金融分析師Edith Reads就評論：「歐盟增加替代燃料基礎設施網絡的倡議是在發展更綠色、更可持續的交通系統方面邁出的一大步。這項投資將有助於減少排放，並改善歐盟國家的空氣質量。」

【TSLA】Tesla向部分非Tesla新能源車輛開放內地試點充電網絡　包括北京上海共10座超級充電站

責任編輯：李智賢

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