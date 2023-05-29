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【美團3690】拆解美團上季盈利遠勝預期　為何股價仍跌8%兼破底？南非Naspers有份出手？

股市 16:34 2023/05/29

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【美團3690】拆解美團上季盈利遠勝預期　為何股價仍破底？南非Nasper有份出手？

美團 （03690） 上季盈利及收入均勝預期，為何美團股價周一卻暴跌？綜合市場分析，拆解美團被拋售有四大原因。面對市場競爭激烈下，美團選擇以「燒錢」方式應對，令市場對其未來盈利能力感到憂慮，遂在環球充斥不確定性下，選擇先行拋售。

美團全日跌8%，暫報115.8元，成交達110.24億元。

在交易層面，至下午3時10分，今日主力出貨美團股份的券商主力為外資行大摩和摩通，合佔729萬股。至於被視為騰訊 （00700） 南非大股東Naspers的御用券商高盛，今日雖然都錄得淨出貨，涉及73.5萬股，但比例未算高。不過，值得注意，Naspers從騰訊獲分共2.575億股美團股份，而收股當日存入高盛的股份只有2.49億股，Naspers或經其他券商存入美團持股。

今日接貨的券商方面，主要為代表「北水」港股通投資者的中國投資信息、中國創盈市場服務，以及不少散戶愛用的富途證券。

美團首季收入增26.7%　經調整淨利54.91億人幣【下一頁】

基本層面方面，美團上季仍有些令人看淡的3大地方：

第一，美團去年戰略性減少用戶獲取預算，但未來美團決定加大用戶激勵措施，管理層亦承認，增加激勵措施將影響其營業利潤率。以燒錢方式去對抗競爭，最終只會損人而不利己。

第二，美團數月前開始利用直播、短視頻、以及特賣將用戶引流至商家想要推廣的產品，幫助商家打造暢銷產品，有別於以住以基於商店（Shop）作定期營銷促銷，這變相與以主打視頻的抖音正面對抗，惟雙方實力的差距偏遠。

第三，美國首季到店業務復甦強勁，但受市場競爭影響最嚴重的本地在線營銷服務收入僅增約10.9%，即使行業正在復甦，但抖音近月踩入到店市場，對美團的影響還是偏大。

相關文章：【大行報告│3690】高盛：美團料可成功捍衛市場領導地位、升目標價3%　惟憂市場競爭激烈損利潤率

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編輯：陳韻妍

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