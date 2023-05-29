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英上車客供樓開支年增達8.7萬 首置計劃終結及加息夾擊

環球經濟金融 14:30 2023/05/29

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英國自由民主黨一項研究指，由於加息影響及政府的Help to Buy首次置業低息貸款計劃終結，因此首次置業人士目前購買相同物業時，每年供樓開支會較去年買樓增加多達9,058英鎊（約8.8萬港元）。

英政府為抗通脹 倡超市自願限制基本食品價格 【下一頁】

政府2013年推出Help to Buy首置計劃，首置客只需支付5%首期，可獲政府擔保貸款。不過計劃已於去年10月底截止申請，已申請的首置客亦於今年3月底限期前完成交易。

而且研究按5%首期及25年還款期計算，首置客去年承造按揭的5年期固定利率為2.79%。至於現時Help to Buy計劃結束後，利率則為5.01%。

加息及Help to Buy計劃結束後，當地人士現時首次置業的每月平均還款額為1,389英鎊（約1.3萬港元），較去年同期增加354英鎊（約3,420港元）。

【土耳其選舉】埃爾多安順利連任總統 呼籲團結（第二版） 【下一頁】

按首置客購入倫敦以外平均樓價約25萬英鎊（約242萬港元）的物業計，現時置業的每年供樓開支較去年同期增加4,252英鎊（約41萬港元）。

按首置客購入倫敦平均樓價約45萬英鎊（約435萬港元）的物業計，現時置業的每年供樓開支較去年同期增加9,058英鎊，每月開支增加755英鎊（約7,300港元）。

自由民主黨認為，現時首置人士要上車無疑是最惡劣時機，敦促政府制定一項新計劃來取代Help to Buy，繼續協助民眾上車。

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責任編輯：鄭錦玲

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