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【金管局匯思】余偉文談交朋友的重要：金管局將恢復銀公訪內地安排　出訪中東拓新市場空間

宏觀解讀 13:18 2023/05/29

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【金管局匯思】余偉文談交朋友的重要：金管局將恢復銀公訪內地安排　出訪中東拓新市場空間

行政長官李家超2月率團訪問中東後，金管局總裁余偉文在《匯思》中表示，正與數位香港銀行家到阿聯酋訪問，希望借此行加強與阿聯酋金融監管部門、主權基金、金融機構和當地企業的聯繫，為金融領域長期合作創造更多的機會，打下更穩的基礎。

余偉文稱，今年餘下時間，金管局還會出訪沙特阿拉伯和部分東盟國家，為香港國際金融中心未來發展開闢新的市場空間，同時也將恢復香港銀行公會年度訪問內地的安排，了解內地金融行業支持、配合經濟高質量發展的最新動態，更好地發揮香港金融機構的積極性和市場力量，推動兩地金融互聯互通和粵港澳大灣區合作。

金管局已經主動出擊外訪

余偉文認為，香港金融業的發展，需要不斷擴大朋友圈，發掘更多的市場機會，香港金融業根基深厚，只要能夠認清、保持優勢所在，廣交朋友，揚長補短，國際金融中心的金漆招牌自然會更顯光彩。

為擴大朋友圈，余偉文稱，香港全面通關復常後幾個月，金管局已經主動出擊，通過外訪直接接觸海外和內地的政府官員以及金融機構和企業，推廣香港的金融服務，同時過去幾個月，很多大型跨國金融機構陸續在港恢復或舉辦新的旗艦會議，眾多國際和內地金融界重量級人物絡繹不絕於途。

11月舉辦兩場重頭戲

今年是金管局成立30周年，金管局藉這個機會舉辦數項國際會議。除了3月的巴塞爾銀行監管委員會，當局正在為11月的另外兩場重頭戲做準備，一是再度舉辦的國際金融領袖投資峰會；二是與國際清算銀行合辦的高級別會議，慶祝其亞太區代表辦事處在港成立25五周年，也作為30周年活動的壓軸戲。此外，金管局還在籌備與金融科技和綠色金融相關的活動，並積極爭取一些舉辦國際會議的組織在香港舉行論壇和會議，適時會作出公布。

相關文章：【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣　業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

相關文章：【數碼港元】金管局將啟動數碼港元先導計劃　3間發鈔行均入選　將深入研究用例

編輯：陳韻妍

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