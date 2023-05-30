【NVDA】Nvidia盤前突破400美元關　一文看清黃仁勳台北發布DGX GH200等AI產品和服務

▲ 【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

Nvidia（英偉達，美：NVDA）行政總裁黃仁勳出訪台灣時，在台北國際電腦展覽會（COMPUTEX）發布新一批人工智能相關產品、服務，以擴大人工智能芯片領先地位。在周一美股休市後，Nvidia在美股周二盤前交易時段升3%，報401.22美元。

黃仁勳在台北發布會上，公布人工智能超級電腦平台「DGX GH200」，可助企業開發ChatGPT的繼承者。他指，生成式AI是未來經濟引擎，微軟、Meta和Google Cloud將會是首批可使用DGX GH200的用家。

黃仁勳豪言，科技行業傳統架構的改進速度，已不足以跟上複雜的運算任務。為了充分發揮AI 的潛力，客戶越來越多地轉向加速計算和Nvidia製造的GPU。

因應AI開發需求，Nvidia在上周公布財年首季業績後，給予的次季營業額指引達110億美元，較市場原先估計的多於近40億美元，引發新一輪升浪。

AI 熱潮掀起GPU爭奪戰 猶如疫情期間「廁紙之亂」，可見【下一頁】

黃仁勳台北公布一系列AI產品和服務

黃仁勳旋風式訪問台灣，除了出席台大演講，也在COMPUTEX公布多項新產品發展進程，包括：

GH200 Grace Hopper現已全面投產，該超級芯片提升了4 PetaFIOPS TE、72個通過芯片到芯片鏈路連接的Arm CPU、96GB HBM3和576 GPU內存。黃仁勳形容這是世界上首個具有巨大內存的加速計算處理器，「這是一台電腦」，而不是芯片」 ，並為數據中心應用而設計。

Nvidia將提供「DGX GH200」解決方案，該大型共享記憶體空間採用 NVLink 互連技術和 NVLink Switch 系統，將 256 個 GH200 超級芯片結合起來，為單一GPU運作。這提供1 extraflop（10的18次方）的每秒浮點運算次數和 144 TB 的共享記憶體，比於2020年推出的前一代「DGX A100 」記憶體多出了近500倍。黃仁勳指出，DGX GH200可助企業開發ChatGPT的繼承者。

GPU服務器HGX H100的全面量產已經開始

CUDA計算模型現在已服務400萬開發者、超過3000個應用程序。 CUDA的下載量達到了4000萬次，去年新增下載達2500萬次。

面向遊戲玩家的GForce RTX 4080 Ti GPU現已全面投產、量產

推出適用於遊戲「Avatar Cloud Engine（ACE） for Game」服務，以AI模型為遊戲開發人員提供預訓練模型，令非玩家角色 （NPC）能有更多個性和互動。

與多家展開合作 包括軟銀、廣告商WPP

與軟銀合作，將Grace Hopper超級芯片引入軟銀在日本的新分佈式數據中心，在多租戶通用服務器平台中託管生成式AI和無線應用程序，從而降低成本和能源

與廣告公司WPP合作開發Omniverse的內容引擎，用於製作廣告照片和影片內容。

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