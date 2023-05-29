▲ 【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

Nvidia（英偉達，美：NVDA）行政總裁黃仁勳在台灣發布新一批人工智能相關產品、服務，以擴大人工智能芯片領先地位。Nvidia發布人工智能超級電腦DGX GH200，可助企業開發ChatGPT的繼承者，黃仁勳指，生成式AI是未來經濟引擎，微軟、Meta和Google Cloud將會是首批可使用GH200的用家。

據Nvidia介紹，DGX GH200 的大型共享記憶體空間採用 NVLink 互連技術和 NVLink Switch 系統，將 256 個 GH200 超級芯片結合起來，為單一GPU運作。這提供1 extraflop（10的18次方）的每秒浮點運算次數和 144 TB 的共享記憶體，比於2020年推出的前一代「DGX A100 」記憶體多出了近500倍。

Nvidia在台北國際電腦展覽會（COMPUTEX）同時發布將與WPP合作使用AI和元宇宙來降低製作廣告成本，以至「Avatar Cloud Engine for Game」服務以助遊戲開發商為非用家角色（NPC）提來更多智能互動。

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