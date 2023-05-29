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【ChatGPT App】Apple未加參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億

科技 14:39 2023/05/29

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ChatGPT掀起生成式人工智能（AI）熱潮，科企巨頭如Google、Meta等紛紛加速部署，惟蘋果（Apple）仍未就ChatGPT熱潮或爭議等正式表態。由OpenAI推出的ChatGPT App上周再推至40多個地區，作為「旁觀者」的Apple亦因此受惠，並將帶來巨大收益。

OpenAI近日正式在iOS推出ChatGPT官方App，不僅隨即登上美國App Store榜首，ChatGPT App下載量更在短短6天內突破50萬次。

現時ChatGPT App除了有免費版，亦設有進階版本ChatGPT Plus供訂閱，每月收費為20美元（約157港元）。據外媒《Business Insider》報道，由於OpenAI使用Apple App Store內的購買系統，並非將用戶重新定向到其網站供訂閱，因此Apple正在收取30%的分成。

【ChatGPT App】香港有份？　 iPhone版ChatGPT　擴展支援40多個國家

若ChatGPT Plus達5百萬訂閱　將抽佣28.2億

報道指出，假設ChatGPT Plus在iOS上增加500萬名新訂戶，這將為OpenAI帶來約12億美元（約94億港元）的年收入，Apple收取其中30%，即每年抽佣3.6億美元（約28.2億港元）。

iPhone版ChatGPT App在上周五已擴展到40多個國家如英國、加拿大、法國等地，不過暫時並未有支援香港，各位香港用戶可能還要再等等。

【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）

【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者

責任編輯：張寶燕

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