【美股期貨】道指期貨升近百點　美股假期休市（不斷更新）

美國白宮與共和黨談判代表在債務上限問題達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。

投資市場樂觀，道指期貨升85點，納指期貨升0.4%，標指升0.3%。

今日為美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。

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【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【19：55】投資市場樂觀，道指期貨升85點，納指期貨升0.4%，標指升0.3%。

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【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

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上周美股市況：【美股收市】債限談判傳初步方案 道指收漲328點 納指升逾2% Nvidia本周累漲24%（不斷更新）

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

編輯：姚卓然