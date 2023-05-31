【美股期貨】觀望債限投票結果　道指期貨跌97點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）

市場續觀望債務上限投票結果，美股期貨周三於亞洲時段偏軟，道指期貨跌97點，納指期貨跌16點或0.1%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、5月1MINI芝加哥PMI、4月JOLTS職位空缺數。

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即市走勢︰

【12：15】道指期貨跌97點，報32992點，標指期貨跌9點，報4206點，納指期貨跌16點或0.1%，報14380點。

【12：12】【TSLA】馬斯克訪華第二日 據報前往商務部與官員會面

【12：05】【日圓走勢】植田和男：全球進入「新常態」 暗示日本央行將調整YCC政策？

【11：28】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報一周內到訪內地 曾稱中國市場無可取代

【10：58】【日圓走勢】日圓反彈至139.8 日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響

【09：11】【債務上限】法案通過規則委員會 眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票 一文看清最新進展（不斷更新）

【08：50】【Twitter】富達再次降低Twitter股份價值 目前估值只有馬斯克收購價的33%

【08：45】【美股焦點】星巴克CEO首次訪華 稱「中國將成最大市場」、目標2025年開設9000家門店

【08：10】【儲局官員】巴爾金︰尋求需求降溫迹象 以確信通脹將放緩

【07：59】【投行裁員】高盛正考慮第三輪裁員少於250人 涉部分董事總經理及合伙人

【07：47】【美股業績︱HP】惠普季度收入129億美元遜預期 股價盤後跌逾4%

【07：31】【銀行危機】美銀行CMA曾挫9% 據報涉嫌違反政府合約條款

====以下為5月30日美股市況====

市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指一度跌199點，納指則在大型科技股強勢拉動，一度升1.4%。

美國眾議院將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時），其後轉交眾議院翌日投票，市場預期協議可望獲得通過，美國總統拜登亦稱對與麥卡錫達成協議感覺良好。麥卡錫亦表示， 有信心在眾議院規則委員會獲得足夠的共和黨議員的支持，以通過債務上限法案。眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）預計共和黨人將遵守承諾，至少會有150名共和黨人投票支持債務上限法案。

不過，美國國會共和黨自由黨團呼籲共和黨成員，不要投票支持債限協議 ； 這使協議能否趕及周三交眾議院全體大會表決存在變數。

即睇美股收市：

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本港時間今晨4時， 道指跌50點或0.15%， 報33042點，納指升41點或0.3%， 報13017點，標指升不足1點， 報4205點。

債限協議不確定性紓緩下，美滙指數回落至104關， 跌0.1%，美國10年期債息亦跌穿3.7厘， 暫報3.6808厘。

美國財政部現金儲備於5月26日回升157億美元，達到545億美元。

AI熱推動需求遠超預期，晶片廠商英偉達（美：NVDA，Nvidia）連續第3個交易日創新高，成為全球第9間市值突破1萬億美元的公司，也是首隻市值破萬億大關的晶片股。英偉達周二股價最高曾升7.7%至419.38美元，收市升逾2.8%。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）行政總裁馬斯克到訪中國，股價一度急升5.8%，升穿200美元關，高見204.48美元。

美股 全日市值高位（億美元） 蘋果（AAPL） 28137 微軟（MSFT） 24979 Alphabet（GOOGL） 15984 亞馬遜（AMZN） 12612 英偉達（NVDA） 10359

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即市走勢︰

【04：02】熱門中概股下跌，騰訊音樂跌逾7%，愛奇藝跌逾6%，網易跌逾5%，小鵬汽車、蔚來、富途控股、京東跌逾3%，阿里巴巴跌逾2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會跌逾1%。理想汽車則漲逾3%。

【03：50】美國紐約州工人調整和再培訓通知機構（WARN）：Meta Platforms有548名員工受到裁員行動影響。

【03：45】市場消息：美國證券交易委員會（SEC）質詢多家私募公司，它們在矽谷銀行暴雷期間撤走現金。

【03：25】白宮預算辦公室主管：目前沒有跡象表明X日期會推遲。

【03：10】美國國會參議院民主黨領袖舒默：參議院將盡快對債務上限協議進行表決， 債務上限協議是兩黨合作的成果。

【03：00】金融服務公司富達投資（Fidelity）表示，推特當前估價只有當初馬斯克收購時所支付的價格的33%。

【02：46】美國眾議院民主黨領袖Jeffries：預計眾議院共和黨人將信守承諾，至少對債務上限協議給出150張贊成票。

【02：34】紐約7月原油期貨收跌3.21美元，跌幅4.42%，報69.46美元/桶。布蘭特7月原油期貨收跌3.41美元，跌幅4.43%，報73.54美元/桶。

【02：02】眾議院議長麥卡錫表示，有信心在眾議院規則委員會獲得足夠的共和黨議員的支持，以通過債務上限法案。

【01：44】紐約6月黃金期貨收漲0.70%，報1958.00美元。 8月黃金期貨收漲0.71%，報1977.10美元。

【01：33】市場消息：高盛準備進行另一輪裁員。新一輪裁員將涉及不到250個工作崗位，可能會影響到董事總經理和高管。

【01：13】紐約原油日內跌幅擴大至5%，現報69.26美元/桶；布蘭特原油現跌4.6%，報73.6美元/桶。

【00：52】紐約原油期貨下跌4.5%，刷新即市低位69.35美元。

【00：47】美國國會共和黨「自由黨團」主席佩里（Scott Perry）：呼籲共和黨成員反對債務上限協議， 他正致力阻撓這項債限協議。

【00：36】荷蘭搜索公司Elastic NV和亞馬遜AWS達成三年期雲合作協議。Elastic構建用於搜索，日誌記錄，安全性，可觀察性和分析用例的自我管理和軟件即服務產品。

【00：36】市場消息：洛歇馬丁（美：LMT）與美國軍方簽訂太空防禦系統協議。

【00：12】美國共和黨眾議員羅伊：將會對債務上限協議進行仔細評估。

【00：00】全球穩定幣巨頭泰達公司（Tether）將在南美國家烏拉圭使用可再生能源提供的電力，進行加密貨幣挖礦業務。該公司還表示，計劃將其資源投資於可再生能源生產，這是泰達首次涉足能源領域。

【23：30】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌1.3%， 英股跌1.4%， 泛歐STOXX 600指數跌0.9%

【23：19】美國國債價格漲幅擴大，10年期美債收益率跌超10個基點，刷新低位至3.7厘關口下方，兩年期美債收益率亦刷新即市低位。

【23：12】市場消息，加拿大AI晶片初創公司Tenstorrent與LG電子聯合宣佈，雙方將合作開發新一代RISC-V架構的AI視頻編解碼晶片，為LG未來的高端電視和汽車產品，以及Tenstorrent的數據中心產品提供潛在支持。

【22：50】Nvidia英偉達升5%，Tesla升3%，道指跌114點、納指升0.7%。

【22：20】【美國經濟數據】美國5月諮商會消費者信心升至102.3勝預期｜房價指數升幅高過預期

【22：18】美股熱門中概股走低，貝殼和拼多多跌逾6%，愛奇藝跌逾4%，富途控股和網易跌約3%，阿里巴巴跌2.2%。

【21：50】Nvidia英偉達及Tesla升幅齊擴大至超過5%，道指跌65點、納指升1%。

【21：30】Nvidia英偉達，Tesla開市齊升3%，道指開市微升3點、納指升1%。

【20：30】Nvidia英偉達，Tesla盤前齊升逾4% 道指期貨跌12點、納指期貨升1.4%

【17：58】道指期貨升85點、納指期貨升1.2%

【17：30】【人工智能】AI 熱潮掀起GPU爭奪戰 猶如疫情期間「廁紙之亂」

【17：00】【美股焦點】內地市監局無條件批准微軟收購動視暴雪

【16：51】【TIGR】老虎國際首季營收增長26%至6633萬美元、勝預期 總交易額按季減少2.2%至670億美元

【16：16】道指期貨升64點，報33189點，標指期貨升17點，報4230點，納指期貨升106點或0.7%，報14439點。

【16：16】Nvidia（英偉達，美：NVDA）盤前升3%，突破400美元關口，報401美元，若開市跟足走勢，則創歷史新高。

【15：38】【債務上限】拜登感覺良好 假期照打電話給議員拉票 一文看清最新進展（不斷更新）

【15：33】【TSLA】馬斯克據報已抵達北京 料會見中國高官員並參觀上海工廠 外交部：推進互利合作

【12：00】道指期貨升30點，報33155點，標指期貨升9點，報4222點，納指期貨升56點或0.4%，報14389點。

【10：48】【NVDA】錯過1.5倍升浪 Cathie Wood：Nvidia不是唯一AI股、反唱好另一愛股

【10：41】【債務上限】普徠仕：達成債務上限協議未全解市場風險 籲密切關注銀行儲備情況

【10：35】【日圓走勢】植田和男：日本央行會耐心地維持超寬鬆貨幣政策 日圓於半年低位徘徊

【08：32】【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

====以下為5月29日美股市況====

美國白宮與共和黨談判代表在債務上限問題達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。美國眾議院亦安排，將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時）。

美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。歐洲僅德國及法國有市，德法收市偏軟，跌0.2%。歐洲債息下跌，債價上升，反映資金輕微避險。

美股期貨市場上揚，投資市場偏樂觀，道指期貨升48點，納指期貨升0.5%，標指升0.3%。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【21：33】【TSLA】馬斯克傳本周到訪中國 參觀Tesla上海工廠兼與中國高官會面

【20：02】眾議院聽證會香港周三凌晨3時，討論債務上限

【19：55】投資市場樂觀，道指期貨升85點，納指期貨升0.4%，標指升0.3%。

【13：16】【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

【12：03】【黃仁勳演講】Nvidia黃仁勳台大演講全文、分享三大故事 2023年是完美的畢業年份

【10：15】【日本股市】6大因素力撐日股屢創佳績 外資連續8周流入助日股邁向新「黃金十年」

【09：28】【FTX爆煲】新加坡淡馬錫為投資FTX損手負責 相關高層及投資團隊集體降薪

【08：00】【大行報告】美銀：投資者鍾情貨幣市場基金 今年流入金額達7560億美元、2020年以來最高

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

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上周美股市況：【美股收市】債限談判傳初步方案 道指收漲328點 納指升逾2% Nvidia本周累漲24%（不斷更新）

編輯：姚卓然