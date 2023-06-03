【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%

美國非農業職位增長強勁，惟失業率亦回升至3.7%，市場及聯儲局官員認為6月份議息會議仍可暫停加息，加上債限危機解除 ，美股升幅持續擴大，道指一度飆逾740點。

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截至今晨4時（即收市），道指升701點，報33762點；標指升61點，報4282點；納指升139點或1.07%，報13240點。焦點股特斯拉（美：TSLA，Tesla）升3.1%，報213.97美元，受惠內地延續對新能源車購置稅減免政策。

美滙指數升0.46%，報104.04，10年期債息升2.89%，報3.697厘。

歐股收市升1.5%；資源股抽高4.2%。

摩根大通總裁平托（Daniel Pinto）表示，美國地區銀行及較小型銀行收緊借貸，令到貸款增長放緩，並估計聯儲局將進一步加息，要調高至5.5厘才會停止。平托又認為經濟未來有機會陷入衰退。

美國總統拜登發聲明指出，經濟規劃將繼續帶來良好的就業機會，兩黨的債限法案預料會進一步提振經濟前景。拜登最快將於周六（3日）將債限法案簽署成為法例 ，華府將避免發生債務違約。

評級機構惠譽表示， 盡管達成債務上限協議，但美國的AAA評級仍處於負面觀察名單上， 正考慮近期債限事件的全部影響，以及美國中期財政和債務的前景。

數據公布後，芝商所（CME Fedwatch）最新數字顯示，6月份加息機率僅由25%回升至33%，反映市場認為月內未必需要加息。與聯儲局會議掛鈎的掉期合約，則完全消化到7月會議加息25個基點的預期。

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即市走勢︰

【02：36】 道指升718點或2.2%， 報33777點；納指升1.1%，報13242點； 標指升1.5%， 報4285點。

【01：19】貝克休斯油服：美國鑽井商連續第五周減少石油和天然氣鑽井數量， 美國石油鑽井數量本周下降15個，為2021年9月以來最大降幅

【00：40】美國國債收益率繼續走高，10年期國債收益率上升7.50個基點，至3.683%。此前惠譽維持美國信用評級在負面觀察狀態。

【00：24】據華爾街日報消息， 推特負責品牌安全及廣告質量的主管A.J.Brown將從公司離職。

【00：13】美滙指數突破104，漲0.45%。

【00：08】紐約黃金期貨下跌將近1.1%，在美國5月非農就業報告發布後刷新即市低位至1973.90美元/盎司。

【23：30】通用汽車CEO Barra表示， 特斯拉在生產成本控制方面相比其他汽車生產商有優勢。對通用汽車而言，在歐洲市場有著巨大的業務成長機遇。

【23：30】歐股收市上升， 德股升1.2%， 法股升1.9%， 英股升1.6%， 泛歐STOXX 600指數升1.5%

【23：20】美股大型銀行股走高，摩根士丹利（美：MS）、花旗集團（美：C）漲約3%，高盛（美：GS）漲近3%，摩根大通（美：JPM）漲2.5%。

【23：10】道指升逾500點 納指升1% Tesla升近4%

【22：25】道指升逾400點 納指升0.5%

【21：30】非農新增職位超預期 失業率上升 道指升244點、納指升0.9%

【20：30】【美國經濟數據】美國5月非農就業人口新增33.9萬 超預期│失業率升至3.7%

【18：17】道指期貨升167點、納指期貨升0.5%

【17：00】【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅轉訪台灣、外交部：台灣問題立場一貫 近期多名美企大佬訪兩岸

【12：17】道指期貨升60點，報33163點，標指期貨升7點，報4235點，納指期貨升36點或0.2%，報14508點。

【12：07】【AAPL】蘋果計劃進一步拓展內地和亞洲地區業務 擬四年內於亞太地區開設15間新店

【10：56】【債務上限】美國參議院通過債務上限法案、將送交拜登簽署 一文看清最新進展（不斷更新）

【10：19】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬下周二赴華 傳與騰訊、字節跳動等企業高管會面

【08：48】【銀行危機】SVB Securities據報擬購回已破產的SVB金融集團 傳最快未來幾天內公布交易

【08：37】【美股業績︱AVGO】博通業績勝預期 為何收入指引勝預期市場仍不收貨？

【08：14】【美股焦點｜LULU】Lululemon首季業績超預期 上調全年目標指引 股價盤後飆13%

【08：03】【儲局官員】哈克連續第二日發聲 儲局6月應暫停加息

【07：09】【美國總統】80歲拜登出席活動「跌親」 白宮：未有受傷

【06：50】【儲局官員】不加息機會升至8成 儲局鷹王「收口」 稱利率已處於足夠限制水平下限 繼續去通脹前景良好

【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

====以下為6月1日美股市況====

美國眾議院通過暫停債務上限的法案，該法案已提交參議院審議表決，美股反覆向上， 道指早段一度跌逾200後轉升， 收市重上33000關；納指亦突破13000關。

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本港時間今晨4時（即收市），道指升153點，報33061點；標指升41點，報4221點；納指升165點或1.28%，報13100點。

中概股走強，納斯達克中國金龍指數收漲4%，其中電商股表現最佳，阿里巴巴、拼多多和京東升幅介乎4%至6%之間。

美國俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，5月增加27.8萬人，遠高於預期的17萬人，前值為29.6萬人，繼續反映職場熾熱。

人工智能軟件公司C3.ai（美：AI）業績指引遜預期，股價開市曾跌超過2成，收跌逾13%。

美滙指數下跌0.7%，失守104關，報103.58；美國10年期國債息率回順， 暫守3.6厘。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德在題為《美聯儲貨幣政策是否實現足夠的限制性？》的文章中指出， 在聯儲局數次加息之後，貨幣政策狀況已經好轉。評估貨幣政策的限制性程度是FOMC會議的任務。布拉德指通脹進一步下行的前景看起來很不錯，但不是非常確定的事情，需要繼續保持警惕。

費城聯儲銀行行長哈克表示， 聯儲局料接近暫停加息時機。雖然通脹回落進程緩慢進行，仍遠高於聯儲局的目標， 不過， 他指看到加息正在起作用的可喜跡象。預計今年通脹率將降至約3.5%，明年降至2.5%，並在2025年達到聯儲局的2%目標， 預計2023年GDP增長率低於1%，失業率將上升至4.4%。

較早時， 聯儲局兩位重要官員接連發表鴿派言論，指不排除本月議息會議可以暫停加息一次，令加息預期由昨日升超過6成，急跌至現時約35%。

聯儲局最新公布的褐皮書調查亦表示，過去幾周美國經濟顯露降溫跡象，招聘和通脹均出現輕微放緩，但勞動力市場仍然強勁，故就業數據走向將有一定重要性。

凱雷集團CEO施瓦茨 （Harvey Schwartz）指， 美國通脹看起來比預期更加頑固，這意味著聯儲局將把利率維持在高水平。

美國財政部推遲下周的3月期和6個月期國庫券發售計劃，因為債務上限的緣故。現時美國財政部現金餘額5月31日增加112億美元，達到485億美元。

該部門計劃將3月期國債發行規模從630億美元增加至650億美元，將6月期國債發行規模從560億美元增加到580億美元。

美國首次申領失業救濟金人數為23.2萬，少於預期的23.5萬，前值上修至23萬。截至5月20日止當周，連續申領失業救濟金人數為179.5萬，低於預期的180萬，前值下修至為178.9萬。

（【美股業績︱CRM】Salesforce季度收入增速13年來最慢、資本支出高於預期）

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即市走勢︰

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收漲約4%，成分股金山雲漲19%，百度漲逾6%。

【04：00】美股三大指數收漲，科技、原材料、工業、能源、電訊板塊漲超1%。納斯達克100指數初步收漲1.2%，成分股京東和拼多多漲約6%領跑，英偉達漲將近5%，獲得沙特投資的Lucid則跌超16%。

【03：32】美國投資公司協會（ICI）：截至5月31日當周，貨幣市場資產達到5.42萬億美元，連續第五周創歷史新高。

【03：20】美國銀行CEO：全球信貸緊縮使美國中型企業面臨風險。

【03：16】在戴爾科技（美：DELL）財報發布後，惠普（美：HPQ）股價上漲1.7%，惠普企業（美：HPE）股價上漲3%。戴爾恢復交易，漲幅為5%， 該公司財報顯示一季度每股收益明顯好於市場預期。

【03：07】賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授Jeremy Siegel：當前聯儲局利率水平已過高，令就業市場良好狀態難以維持，人工智能（AI）概念股票尚未出現泡沫。金融市場看起來將面臨調整。

【03：02】戴爾科技財年一季度淨營收209億美元，預期261億美元。財年一季度季調後每股收益1.31美元，預期0.85美元。

【02：59】美國銀行CEO Moynihan：公司員工離職數量減少，招聘規模也在相應縮減。公司在5月份招聘了600至700人，少於2022年同期。

【02：46】戴爾科技（美：DELL）股票暫停交易，等待消息發佈。

【02：33】紐約7月原油期貨收漲2.01美元，漲幅2.95%，報70.10美元/桶。布蘭特7月原油期貨收漲1.62美元，漲幅2.23%，報74.28美元/桶。

【02：39】美國國會共和黨參議員Mike Braun：將對債務上限協議投下反對票。

【02：25】據CNBC報道， 亞馬遜確認，該公司北美履行主管Melissa Nick離職。

【02：24】市場消息：蘋果（美：AAPL）計劃在上海、倫敦、邁阿密等地開設新店，將推動零售業務深入中國和印度。另蘋果計劃在2027年前開設或重新裝修53家門店。

【02：08】紐約6月黃金期貨收漲0.72%，報1978.00美元/盎司。8月黃金期貨收漲0.67%，報1995.50美元/盎司。

【02：01】摩根大通：電動卡車初創公司Rivian（美：RIVN）被拋售到距離歷史高位暴跌90%的程度，恐怕很快就會被納斯達克100指數除名。

【01：36】費城聯儲銀行行長哈克表示， 銀行信貸收緊將產生溫和影響，可能相當於25個基點的加息

【01：31】穆迪：隨著信貸收緊、資本成本上升和房地產價值下跌，全球房地產前景正從穩定轉為負面。

【00：16】油價持續走高，紐約原油漲4%，現報70.93美元；布蘭特原油漲3.33%，現報75.01美元。媒體調查結果顯示，OPEC石油產量在5月份下降50萬桶/日。

【00：04】房利美公布美國上周按揭貸款利率上升至6.79%，連續第三周上升，並創2022年11月份以來新高。

【23：35】歐股收市造好， 德股升1.2%， 法股升0.5%， 英股升0.6%， 泛歐STOXX 600指數升0.8%

【23：23】納斯達克金龍指數漲3.7%，成分股金山雲漲約18%領跑，陸控漲約8%，百度和京東至少漲6%，拼多多和阿里巴巴至少漲4%，B站暫跌逾2%。優品車則漲170%。

【23：20】穆迪表示，英國今年在邁向溫和衰退，高於預期的通脹和不斷攀升的利率影響家庭財務狀況。英國剔除食品和能源的核心通脹率上升，提高了央行進一步加息的可能性。

【23：03】亞馬遜16.5億美元機器人公司iRobot收購案面臨歐盟審查。

【22：31】美國參議院多數黨領袖舒默：樂觀地認為參議院將會通過債務上限協議，將會實現又一次兩黨合作。

【21：30】美滙美債息齊跌 道指跌81點 納指微升 C3.ai開市跌2成

【20：34】【美國經濟數據】美國5月ADP就業人數增加27.8萬 超預期│首次申領失業救濟金人數少於預期

【18：31】美國眾議院通過債限法案 道指期貨升34點、納指期貨升0.1%

【15：41】【NVDA】Nvidia黃仁勳：對嚴重依賴台灣製造感「非常安全」 周五將見台積電、富士康高層

【14：39】【瑞信危機】瑞信50名銀行家起訴瑞士監管機構 其獎金與已遭全額撇帳的AT1債券掛鈎

【12：46】【美股焦點】電動車生產商Lucid配股集資約235億元 逾半資金來自大股東沙特主權基金

【12：07】道指期貨跌15點，報32964點，標指期貨升2點，報4193點，納指期貨跌17點或0.1%，報14283點。

【11：40】【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國 結束三日兩夜之旅 昨晚到訪Tesla上海工廠（第二版）

【11：00】【美國加息】貝萊德CEO芬克：聯儲局可能需要再加息2次 「我看不到任何通脹回落或經濟硬著陸的跡象」

【10：33】【富豪排名】馬斯克總財富反超LVMH創辦人 重奪世界首富寶座

【10：29】【美國總統大選】對沖基金Bill Ackman：摩通戴蒙應參加明年美國總統大選 料可贏拜登及特朗普

【09：49】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬本月赴華 會見騰訊、字節跳動等企業高管

【09：32】【債務上限】美國眾議院通過債限法案 拜登敦促參議院盡快通過 一文看清最新進展（不斷更新）

【08：43】【銀行危機】FDIC：首季問題銀行數目增至43間 出現逆轉勢頭

【07：53】【美股業績︱CRM】Salesforce季度收入增速13年來最慢、資本支出高於預期 股價盤後跌5%

【07：33】【北歐大地主】瑞典巨企SBB出事 受累三重打擊 市值年半內直插9成

【04：45】【美國加息】聯儲局理事暗示暫停一次加息 6月不加息機會率急增至67%

====以下為5月31日美股市況====

美國總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）達成債務上限協議，該法案在眾議院規則委員會通過後，於本港時間周四（1日）早上在眾議院進行表決。市場關注美國國會能否在國債違約死線前，通過債限協議，美股受壓。

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截至本港今晨4時（即收市），道指跌134點，報32908點；標指跌25點，報4179點；納指跌0.63%，報12935點。隨着債限爭議快落幕，美滙息回落，10年期債息報3.633厘。

焦點AI股普遍出現調整，英偉達（美：NVDA，NVIDIA）跌5.7%，超微半導體（美：AMD）跌5.6%。

聯儲局6月中旬進行今年第四次議息會議，市場在5月初仍普遍預期6月會暫停加息，但現時風向已明顯轉變。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Laurence Fink）認為，美國通脹仍頑強及高企，看不到通脹回落至2%的趨勢，聯儲局有需要再加息2至4次。

聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）強調，即使在6月議息會議維持利率不變，以便讓決策者有更多時間來評估經濟前景 ，但暫停加息並不意味加息周期已經結束。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯指，聯儲局仍致力於降低通脹率，當前通脹水平仍過高。維持物價穩定是實現就業最大化的基礎。

就業市場熾熱，美國加息預期升溫，美國4月JOLTs職位空缺為1010.3萬人，高於預期的940萬人。

美國5月MNI芝加哥PMI由48.6跌至40.4，低於預期的47。

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即市走勢︰

【01：23】美國總統拜登：我們將處理債務上限問題，一切按計劃進行。希望國會在周三晚些時候抵達科羅拉多州之前採取行動。

【01：01】蘋果（美：AAPL）：來自分析組織報告的數據顯示，App Store應用商店交易額在2022年增長29%至1.1萬億美元。

【00：33】美股英偉達（美：NVDA，NVIDIA）一度跌超5%，暫報380.9美元，當前市值為9408.23億美元。

【00：26】美國財政部擬發行3天超短期限的現金管理票據，以應對債務上限制約

美國財政部財政部周三宣佈，計劃6月1日發行250億美元的3天期現金管理票據。財政部正努力應對債務上限所造成的限制，盡管國會議員也在致力通過有關提高債務上限協議。

【00：21】加密貨幣交易所Coincheck與美國特殊目的收購公司 （US SPAC）的併購交易，最後期限被延後一年。

【23：48】石油公司雪佛龍表示，持股比例90%的股東都投票反對設立範圍三碳減排目標。

【23：45】歐洲主要股指收跌，德國DAX30指數跌1.5%，英國富時100指數跌1%，法國CAC40指數跌1.5%，泛歐STOXX 600指數跌1.1%。

【23：40】市場消息：豐田汽車（美：TM）在北卡羅來納州投資21億美元建設電池工廠，計劃2025年在肯塔基州組裝電動SUV

【23：40】英偉達（美：NVDA，NVIDIA）一度下跌達4%，為2月17日以來最大跌幅。

【23：25】瑞士央行行長喬丹表示， 加息對銀行系統有利， 不會損害瑞士的金融穩定性。瑞信事件不是加息引起的，而是市場參與者對該銀行缺乏信任。

【23：05】英特爾一度上漲近7%，預測第二季度收入將達到指引上限。

【22：33】美國聯邦存款保險公司：將四家銀行列入問題銀行名單，目前名單上共有43銀行，總價值580億美元。

【22：15】AI股全線調整， 英偉達跌逾2%， 道指跌238點、納指跌0.4%。

【21：30】道指開市跌145點、納指跌0.4%。

【21：08】【債務上限】共和黨黨鞭：今天眾議院可以通過 一文看清最新進展（不斷更新）

【20：47】【TSLA】馬斯克私人飛機已從北京起飛、前往上海 訪華第二日到訪多個部委 忍手不翻牆用Twitter

【18：44】【機構投資者】大摩連續9年於亞洲研究團隊排行榜榮列榜首 郭強盛團隊連續6年於股票策略排名第一

【17：44】【美國加息】薩默斯：聯儲局需要再加息0.5厘甚至更多 料美國需加稅以減少赤字

【16：53】【儲局官員】梅斯特：除非市場出現劇烈波動 否則沒有理由暫停加息

【16：37】【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段 另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance 盤前曾抽升15%

【15：54】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳 由「問題少年」搖身一變、走上創業Nvidia萬億之路

【13：57】【瑞信危機】瑞信據報放棄於中國建立本地銀行計劃 避免與瑞銀監管衝突

【13：50】【摩通CEO】戴蒙訪華稱：摩通在中國好壞時刻都願留下 透露有意投身美國政壇？

【12：15】道指期貨跌97點，報32992點，標指期貨跌9點，報4206點，納指期貨跌16點或0.1%，報14380點。

【12：12】【TSLA】馬斯克訪華第二日 據報前往商務部與官員會面

【12：05】【日圓走勢】植田和男：全球進入「新常態」 暗示日本央行將調整YCC政策？

【11：28】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報一周內到訪內地 曾稱中國市場無可取代

【10：58】【日圓走勢】日圓反彈至139.8 日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響

【09：11】【債務上限】法案通過規則委員會 眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票 一文看清最新進展（不斷更新）

【08：50】【Twitter】富達再次降低Twitter股份價值 目前估值只有馬斯克收購價的33%

【08：45】【美股焦點】星巴克CEO首次訪華 稱「中國將成最大市場」、目標2025年開設9000家門店

【08：10】【儲局官員】巴爾金︰尋求需求降溫迹象 以確信通脹將放緩

【07：59】【投行裁員】高盛正考慮第三輪裁員少於250人 涉部分董事總經理及合伙人

【07：47】【美股業績︱HP】惠普季度收入129億美元遜預期 股價盤後跌逾4%

【07：31】【銀行危機】美銀行CMA曾挫9% 據報涉嫌違反政府合約條款

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

====以下為5月30日美股市況====

市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指一度跌199點，納指則在大型科技股強勢拉動，一度升1.4%。

美國眾議院將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時），其後轉交眾議院翌日投票，市場預期協議可望獲得通過，美國總統拜登亦稱對與麥卡錫達成協議感覺良好。麥卡錫亦表示， 有信心在眾議院規則委員會獲得足夠的共和黨議員的支持，以通過債務上限法案。眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）預計共和黨人將遵守承諾，至少會有150名共和黨人投票支持債務上限法案。

不過，美國國會共和黨自由黨團呼籲共和黨成員，不要投票支持債限協議 ； 這使協議能否趕及周三交眾議院全體大會表決存在變數。

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本港時間今晨4時， 道指跌50點或0.15%， 報33042點，納指升41點或0.3%， 報13017點，標指升不足1點， 報4205點。

債限協議不確定性紓緩下，美滙指數回落至104關， 跌0.1%，美國10年期債息亦跌穿3.7厘， 暫報3.6808厘。

美國財政部現金儲備於5月26日回升157億美元，達到545億美元。

AI熱推動需求遠超預期，晶片廠商英偉達（美：NVDA，Nvidia）連續第3個交易日創新高，成為全球第9間市值突破1萬億美元的公司，也是首隻市值破萬億大關的晶片股。英偉達周二股價最高曾升7.7%至419.38美元，收市升逾2.8%。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）行政總裁馬斯克到訪中國，股價一度急升5.8%，升穿200美元關，高見204.48美元。

美股 全日市值高位（億美元） 蘋果（AAPL） 28137 微軟（MSFT） 24979 Alphabet（GOOGL） 15984 亞馬遜（AMZN） 12612 英偉達（NVDA） 10359

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【04：02】熱門中概股下跌，騰訊音樂跌逾7%，愛奇藝跌逾6%，網易跌逾5%，小鵬汽車、蔚來、富途控股、京東跌逾3%，阿里巴巴跌逾2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會跌逾1%。理想汽車則漲逾3%。

【03：50】美國紐約州工人調整和再培訓通知機構（WARN）：Meta Platforms有548名員工受到裁員行動影響。

【03：45】市場消息：美國證券交易委員會（SEC）質詢多家私募公司，它們在矽谷銀行暴雷期間撤走現金。

【03：25】白宮預算辦公室主管：目前沒有跡象表明X日期會推遲。

【03：10】美國國會參議院民主黨領袖舒默：參議院將盡快對債務上限協議進行表決， 債務上限協議是兩黨合作的成果。

【03：00】金融服務公司富達投資（Fidelity）表示，推特當前估價只有當初馬斯克收購時所支付的價格的33%。

【02：46】美國眾議院民主黨領袖Jeffries：預計眾議院共和黨人將信守承諾，至少對債務上限協議給出150張贊成票。

【02：34】紐約7月原油期貨收跌3.21美元，跌幅4.42%，報69.46美元/桶。布蘭特7月原油期貨收跌3.41美元，跌幅4.43%，報73.54美元/桶。

【02：02】眾議院議長麥卡錫表示，有信心在眾議院規則委員會獲得足夠的共和黨議員的支持，以通過債務上限法案。

【01：44】紐約6月黃金期貨收漲0.70%，報1958.00美元。 8月黃金期貨收漲0.71%，報1977.10美元。

【01：33】市場消息：高盛準備進行另一輪裁員。新一輪裁員將涉及不到250個工作崗位，可能會影響到董事總經理和高管。

【01：13】紐約原油日內跌幅擴大至5%，現報69.26美元/桶；布蘭特原油現跌4.6%，報73.6美元/桶。

【00：52】紐約原油期貨下跌4.5%，刷新即市低位69.35美元。

【00：47】美國國會共和黨「自由黨團」主席佩里（Scott Perry）：呼籲共和黨成員反對債務上限協議， 他正致力阻撓這項債限協議。

【00：36】荷蘭搜索公司Elastic NV和亞馬遜AWS達成三年期雲合作協議。Elastic構建用於搜索，日誌記錄，安全性，可觀察性和分析用例的自我管理和軟件即服務產品。

【00：36】市場消息：洛歇馬丁（美：LMT）與美國軍方簽訂太空防禦系統協議。

【00：12】美國共和黨眾議員羅伊：將會對債務上限協議進行仔細評估。

【00：00】全球穩定幣巨頭泰達公司（Tether）將在南美國家烏拉圭使用可再生能源提供的電力，進行加密貨幣挖礦業務。該公司還表示，計劃將其資源投資於可再生能源生產，這是泰達首次涉足能源領域。

【23：30】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌1.3%， 英股跌1.4%， 泛歐STOXX 600指數跌0.9%

【23：19】美國國債價格漲幅擴大，10年期美債收益率跌超10個基點，刷新低位至3.7厘關口下方，兩年期美債收益率亦刷新即市低位。

【23：12】市場消息，加拿大AI晶片初創公司Tenstorrent與LG電子聯合宣佈，雙方將合作開發新一代RISC-V架構的AI視頻編解碼晶片，為LG未來的高端電視和汽車產品，以及Tenstorrent的數據中心產品提供潛在支持。

【22：50】Nvidia英偉達升5%，Tesla升3%，道指跌114點、納指升0.7%。

【22：20】【美國經濟數據】美國5月諮商會消費者信心升至102.3勝預期｜房價指數升幅高過預期

【22：18】美股熱門中概股走低，貝殼和拼多多跌逾6%，愛奇藝跌逾4%，富途控股和網易跌約3%，阿里巴巴跌2.2%。

【21：50】Nvidia英偉達及Tesla升幅齊擴大至超過5%，道指跌65點、納指升1%。

【21：30】Nvidia英偉達，Tesla開市齊升3%，道指開市微升3點、納指升1%。

【20：30】Nvidia英偉達，Tesla盤前齊升逾4% 道指期貨跌12點、納指期貨升1.4%

【17：58】道指期貨升85點、納指期貨升1.2%

【17：30】【人工智能】AI 熱潮掀起GPU爭奪戰 猶如疫情期間「廁紙之亂」

【17：00】【美股焦點】內地市監局無條件批准微軟收購動視暴雪

【16：51】【TIGR】老虎國際首季營收增長26%至6633萬美元、勝預期 總交易額按季減少2.2%至670億美元

【16：16】道指期貨升64點，報33189點，標指期貨升17點，報4230點，納指期貨升106點或0.7%，報14439點。

【16：16】Nvidia（英偉達，美：NVDA）盤前升3%，突破400美元關口，報401美元，若開市跟足走勢，則創歷史新高。

【15：38】【債務上限】拜登感覺良好 假期照打電話給議員拉票 一文看清最新進展（不斷更新）

【15：33】【TSLA】馬斯克據報已抵達北京 料會見中國高官員並參觀上海工廠 外交部：推進互利合作

【12：00】道指期貨升30點，報33155點，標指期貨升9點，報4222點，納指期貨升56點或0.4%，報14389點。

【10：48】【NVDA】錯過1.5倍升浪 Cathie Wood：Nvidia不是唯一AI股、反唱好另一愛股

【10：41】【債務上限】普徠仕：達成債務上限協議未全解市場風險 籲密切關注銀行儲備情況

【10：35】【日圓走勢】植田和男：日本央行會耐心地維持超寬鬆貨幣政策 日圓於半年低位徘徊

【08：32】【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

====以下為5月29日美股市況====

美國白宮與共和黨談判代表在債務上限問題達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。美國眾議院亦安排，將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時）。

美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。歐洲僅德國及法國有市，德法收市偏軟，跌0.2%。歐洲債息下跌，債價上升，反映資金輕微避險。

美股期貨市場上揚，投資市場偏樂觀，道指期貨升48點，納指期貨升0.5%，標指升0.3%。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【21：33】【TSLA】馬斯克傳本周到訪中國 參觀Tesla上海工廠兼與中國高官會面

【20：02】眾議院聽證會香港周三凌晨3時，討論債務上限

【19：55】投資市場樂觀，道指期貨升85點，納指期貨升0.4%，標指升0.3%。

【13：16】【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

【12：03】【黃仁勳演講】Nvidia黃仁勳台大演講全文、分享三大故事 2023年是完美的畢業年份

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【08：00】【大行報告】美銀：投資者鍾情貨幣市場基金 今年流入金額達7560億美元、2020年以來最高

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

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上周美股市況：【美股收市】債限談判傳初步方案 道指收漲328點 納指升逾2% Nvidia本周累漲24%（不斷更新）

編輯：姚卓然