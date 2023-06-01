【美股市況】觀望債限投票結果　道指曾跌逾300點 AI股英偉達一度跌逾5%（不斷更新）

美股周三午盤繼續下滑, 市場續觀望債務上限投票結果。拜登與眾議院議長麥卡錫達成的債務上限協議進入眾議院投票表決階段。

中國經濟數據欠佳，製造業PMI由49.2跌至48.8，低於預期的49.5，非製造業PMI由56.4跌至54.5，低於預期的55.2，壓抑環球增長前景，油價下跌，紐約期油跌逾3%至67.22美元，布蘭特期油跌逾2%至70.88美元。歐洲股市偏軟，美股開市同樣低開，道指一度跌303點或0.9%，納指亦受壓曾跌1%。

本港時間今晨1時, 道指跌213點或0.6%, 報32829點；納指跌107點或0.8%, 報12909點; 標指跌31點或0.8%, 報12909點。

焦點AI股普遍出現調整，英偉達（美：NVDA，NVIDIA）跌4.6%, 此前一度跌逾5%，超微半導體（美：AMD）跌4.8%，C3（美：AI）跌12%。

就業市場熾熱，美國加息預期升溫，美國4月JOLTs職位空缺為1010.3萬人，高於預期的940萬人。

美國5月MNI芝加哥PMI由48.6跌至40.4，低於預期的47。

美國聯儲局6月中旬進行今年第四次議息會議，市場在5月初仍普遍預期6月會暫停加息，但現時風向已明顯轉變。芝商所（CME Fedwatch）最新數據顯示，預測6月加息0.25的機率已升至65%，不加息的機率則為35%，預測7月份再加息0.25厘的機會仍有24%，反映市場取態已變得偏鷹。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯指，聯儲局仍致力於降低通脹率，當前通脹水平仍過高。維持物價穩定是實現就業最大化的基礎。

貝萊德表示, 美國通脹率仍然過高，預計聯儲局將採取進一步緊縮行動，還將加息至少2次。如果美國發生經濟衰退，也將非常輕微。

美滙指數回升0.5%，暫報104.69；隨著債務上限爭議快將落幕，美債息回落，暫報3.666厘。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【01：23】美國總統拜登：我們將處理債務上限問題，一切按計劃進行。希望國會在周三晚些時候抵達科羅拉多州之前採取行動。

【01：01】蘋果（美：AAPL）：來自分析組織報告的數據顯示，App Store應用商店交易額在2022年增長29%至1.1萬億美元。

【00：33】美股英偉達（美：NVDA，NVIDIA）一度跌超5%，暫報380.9美元，當前市值為9408.23億美元。

【00：2６】美國財政部擬發行3天超短期限的現金管理票據，以應對債務上限制約

美國財政部財政部周三宣佈，計劃6月1日發行250億美元的3天期現金管理票據。財政部正努力應對債務上限所造成的限制，盡管國會議員也在致力通過有關提高債務上限協議。

【00：21】加密貨幣交易所Coincheck與美國特殊目的收購公司 (US SPAC)的併購交易，最後期限被延後一年。

【23：48】石油公司雪佛龍表示，持股比例90%的股東都投票反對設立範圍三碳減排目標。

【23：45】歐洲主要股指收跌，德國DAX30指數跌1.5%，英國富時100指數跌1%，法國CAC40指數跌1.5%，泛歐STOXX 600指數跌1.1%。

【23：40】市場消息：豐田汽車(美：TM)在北卡羅來納州投資21億美元建設電池工廠，計劃2025年在肯塔基州組裝電動SUV

【23：40】英偉達（美：NVDA，NVIDIA）一度下跌達4%，為2月17日以來最大跌幅。

【23：25】瑞士央行行長喬丹表示, 加息對銀行系統有利, 不會損害瑞士的金融穩定性。瑞信事件不是加息引起的，而是市場參與者對該銀行缺乏信任。

【23：05】英特爾一度上漲近7％，預測第二季度收入將達到指引上限。

【22：３３】美國聯邦存款保險公司：將四家銀行列入問題銀行名單，目前名單上共有43銀行，總價值580億美元。

【22：15】AI股全線調整, 英偉達跌逾2%， 道指跌238點、納指跌0.4%。

【21：30】道指開市跌145點、納指跌0.4%。

【21：08】【債務上限】共和黨黨鞭：今天眾議院可以通過 一文看清最新進展（不斷更新）

【20：47】【TSLA】馬斯克私人飛機已從北京起飛、前往上海 訪華第二日到訪多個部委 忍手不翻牆用Twitter

【18：44】【機構投資者】大摩連續9年於亞洲研究團隊排行榜榮列榜首 郭強盛團隊連續6年於股票策略排名第一

【17：44】【美國加息】薩默斯：聯儲局需要再加息0.5厘甚至更多 料美國需加稅以減少赤字

【16：53】【儲局官員】梅斯特：除非市場出現劇烈波動 否則沒有理由暫停加息

【16：37】【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段 另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance 盤前曾抽升15%

【15：54】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳 由「問題少年」搖身一變、走上創業Nvidia萬億之路

【13：57】【瑞信危機】瑞信據報放棄於中國建立本地銀行計劃 避免與瑞銀監管衝突

【13：50】【摩通CEO】戴蒙訪華稱：摩通在中國好壞時刻都願留下 透露有意投身美國政壇？

【12：15】道指期貨跌97點，報32992點，標指期貨跌9點，報4206點，納指期貨跌16點或0.1%，報14380點。

【12：12】【TSLA】馬斯克訪華第二日 據報前往商務部與官員會面

【12：05】【日圓走勢】植田和男：全球進入「新常態」 暗示日本央行將調整YCC政策？

【11：28】【NVDA】Nvidia黃仁勳據報一周內到訪內地 曾稱中國市場無可取代

【10：58】【日圓走勢】日圓反彈至139.8 日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響

【09：11】【債務上限】法案通過規則委員會 眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票 一文看清最新進展（不斷更新）

【08：50】【Twitter】富達再次降低Twitter股份價值 目前估值只有馬斯克收購價的33%

【08：45】【美股焦點】星巴克CEO首次訪華 稱「中國將成最大市場」、目標2025年開設9000家門店

【08：10】【儲局官員】巴爾金︰尋求需求降溫迹象 以確信通脹將放緩

【07：59】【投行裁員】高盛正考慮第三輪裁員少於250人 涉部分董事總經理及合伙人

【07：47】【美股業績︱HP】惠普季度收入129億美元遜預期 股價盤後跌逾4%

【07：31】【銀行危機】美銀行CMA曾挫9% 據報涉嫌違反政府合約條款

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

====以下為5月30日美股市況====

市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指一度跌199點，納指則在大型科技股強勢拉動，一度升1.4%。

美國眾議院將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時），其後轉交眾議院翌日投票，市場預期協議可望獲得通過，美國總統拜登亦稱對與麥卡錫達成協議感覺良好。麥卡錫亦表示， 有信心在眾議院規則委員會獲得足夠的共和黨議員的支持，以通過債務上限法案。眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）預計共和黨人將遵守承諾，至少會有150名共和黨人投票支持債務上限法案。

不過，美國國會共和黨自由黨團呼籲共和黨成員，不要投票支持債限協議 ； 這使協議能否趕及周三交眾議院全體大會表決存在變數。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

本港時間今晨4時， 道指跌50點或0.15%， 報33042點，納指升41點或0.3%， 報13017點，標指升不足1點， 報4205點。

債限協議不確定性紓緩下，美滙指數回落至104關， 跌0.1%，美國10年期債息亦跌穿3.7厘， 暫報3.6808厘。

美國財政部現金儲備於5月26日回升157億美元，達到545億美元。

AI熱推動需求遠超預期，晶片廠商英偉達（美：NVDA，Nvidia）連續第3個交易日創新高，成為全球第9間市值突破1萬億美元的公司，也是首隻市值破萬億大關的晶片股。英偉達周二股價最高曾升7.7%至419.38美元，收市升逾2.8%。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）行政總裁馬斯克到訪中國，股價一度急升5.8%，升穿200美元關，高見204.48美元。

美股 全日市值高位（億美元） 蘋果（AAPL） 28137 微軟（MSFT） 24979 Alphabet（GOOGL） 15984 亞馬遜（AMZN） 12612 英偉達（NVDA） 10359

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【04：02】熱門中概股下跌，騰訊音樂跌逾7%，愛奇藝跌逾6%，網易跌逾5%，小鵬汽車、蔚來、富途控股、京東跌逾3%，阿里巴巴跌逾2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會跌逾1%。理想汽車則漲逾3%。

【03：50】美國紐約州工人調整和再培訓通知機構（WARN）：Meta Platforms有548名員工受到裁員行動影響。

【03：45】市場消息：美國證券交易委員會（SEC）質詢多家私募公司，它們在矽谷銀行暴雷期間撤走現金。

【03：25】白宮預算辦公室主管：目前沒有跡象表明X日期會推遲。

【03：10】美國國會參議院民主黨領袖舒默：參議院將盡快對債務上限協議進行表決， 債務上限協議是兩黨合作的成果。

【03：00】金融服務公司富達投資（Fidelity）表示，推特當前估價只有當初馬斯克收購時所支付的價格的33%。

【02：46】美國眾議院民主黨領袖Jeffries：預計眾議院共和黨人將信守承諾，至少對債務上限協議給出150張贊成票。

【02：34】紐約7月原油期貨收跌3.21美元，跌幅4.42%，報69.46美元/桶。布蘭特7月原油期貨收跌3.41美元，跌幅4.43%，報73.54美元/桶。

【02：02】眾議院議長麥卡錫表示，有信心在眾議院規則委員會獲得足夠的共和黨議員的支持，以通過債務上限法案。

【01：44】紐約6月黃金期貨收漲0.70%，報1958.00美元。 8月黃金期貨收漲0.71%，報1977.10美元。

【01：33】市場消息：高盛準備進行另一輪裁員。新一輪裁員將涉及不到250個工作崗位，可能會影響到董事總經理和高管。

【01：13】紐約原油日內跌幅擴大至5%，現報69.26美元/桶；布蘭特原油現跌4.6%，報73.6美元/桶。

【00：52】紐約原油期貨下跌4.5%，刷新即市低位69.35美元。

【00：47】美國國會共和黨「自由黨團」主席佩里（Scott Perry）：呼籲共和黨成員反對債務上限協議， 他正致力阻撓這項債限協議。

【00：36】荷蘭搜索公司Elastic NV和亞馬遜AWS達成三年期雲合作協議。Elastic構建用於搜索，日誌記錄，安全性，可觀察性和分析用例的自我管理和軟件即服務產品。

【00：36】市場消息：洛歇馬丁（美：LMT）與美國軍方簽訂太空防禦系統協議。

【00：12】美國共和黨眾議員羅伊：將會對債務上限協議進行仔細評估。

【00：00】全球穩定幣巨頭泰達公司（Tether）將在南美國家烏拉圭使用可再生能源提供的電力，進行加密貨幣挖礦業務。該公司還表示，計劃將其資源投資於可再生能源生產，這是泰達首次涉足能源領域。

【23：30】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌1.3%， 英股跌1.4%， 泛歐STOXX 600指數跌0.9%

【23：19】美國國債價格漲幅擴大，10年期美債收益率跌超10個基點，刷新低位至3.7厘關口下方，兩年期美債收益率亦刷新即市低位。

【23：12】市場消息，加拿大AI晶片初創公司Tenstorrent與LG電子聯合宣佈，雙方將合作開發新一代RISC-V架構的AI視頻編解碼晶片，為LG未來的高端電視和汽車產品，以及Tenstorrent的數據中心產品提供潛在支持。

【22：50】Nvidia英偉達升5%，Tesla升3%，道指跌114點、納指升0.7%。

【22：20】【美國經濟數據】美國5月諮商會消費者信心升至102.3勝預期｜房價指數升幅高過預期

【22：18】美股熱門中概股走低，貝殼和拼多多跌逾6%，愛奇藝跌逾4%，富途控股和網易跌約3%，阿里巴巴跌2.2%。

【21：50】Nvidia英偉達及Tesla升幅齊擴大至超過5%，道指跌65點、納指升1%。

【21：30】Nvidia英偉達，Tesla開市齊升3%，道指開市微升3點、納指升1%。

【20：30】Nvidia英偉達，Tesla盤前齊升逾4% 道指期貨跌12點、納指期貨升1.4%

【17：58】道指期貨升85點、納指期貨升1.2%

【17：30】【人工智能】AI 熱潮掀起GPU爭奪戰 猶如疫情期間「廁紙之亂」

【17：00】【美股焦點】內地市監局無條件批准微軟收購動視暴雪

【16：51】【TIGR】老虎國際首季營收增長26%至6633萬美元、勝預期 總交易額按季減少2.2%至670億美元

【16：16】道指期貨升64點，報33189點，標指期貨升17點，報4230點，納指期貨升106點或0.7%，報14439點。

【16：16】Nvidia（英偉達，美：NVDA）盤前升3%，突破400美元關口，報401美元，若開市跟足走勢，則創歷史新高。

【15：38】【債務上限】拜登感覺良好 假期照打電話給議員拉票 一文看清最新進展（不斷更新）

【15：33】【TSLA】馬斯克據報已抵達北京 料會見中國高官員並參觀上海工廠 外交部：推進互利合作

【12：00】道指期貨升30點，報33155點，標指期貨升9點，報4222點，納指期貨升56點或0.4%，報14389點。

【10：48】【NVDA】錯過1.5倍升浪 Cathie Wood：Nvidia不是唯一AI股、反唱好另一愛股

【10：41】【債務上限】普徠仕：達成債務上限協議未全解市場風險 籲密切關注銀行儲備情況

【10：35】【日圓走勢】植田和男：日本央行會耐心地維持超寬鬆貨幣政策 日圓於半年低位徘徊

【08：32】【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

====以下為5月29日美股市況====

美國白宮與共和黨談判代表在債務上限問題達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。美國眾議院亦安排，將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時）。

美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。歐洲僅德國及法國有市，德法收市偏軟，跌0.2%。歐洲債息下跌，債價上升，反映資金輕微避險。

美股期貨市場上揚，投資市場偏樂觀，道指期貨升48點，納指期貨升0.5%，標指升0.3%。

港股動態不斷更新：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【21：33】【TSLA】馬斯克傳本周到訪中國 參觀Tesla上海工廠兼與中國高官會面

【20：02】眾議院聽證會香港周三凌晨3時，討論債務上限

【19：55】投資市場樂觀，道指期貨升85點，納指期貨升0.4%，標指升0.3%。

【13：16】【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

【12：03】【黃仁勳演講】Nvidia黃仁勳台大演講全文、分享三大故事 2023年是完美的畢業年份

【10：15】【日本股市】6大因素力撐日股屢創佳績 外資連續8周流入助日股邁向新「黃金十年」

【09：28】【FTX爆煲】新加坡淡馬錫為投資FTX損手負責 相關高層及投資團隊集體降薪

【08：00】【大行報告】美銀：投資者鍾情貨幣市場基金 今年流入金額達7560億美元、2020年以來最高

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

上周美股市況：【美股收市】債限談判傳初步方案 道指收漲328點 納指升逾2% Nvidia本周累漲24%（不斷更新）

編輯：姚卓然