【美股市況】觀望債限協議國會闖關 道指跌160點 納指靠穩 Nvidia英偉達升5%（不斷更新）

美股午市反覆偏軟，市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指一度跌199點，納指則在大型科技股強勢拉動，一度升1.4%。

AI股王英偉達（美：NVDA，Nvidia）升勢未停，再升逾5%突破400美元，暫報409.92美元。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）總裁馬斯克到訪中國，股價升逾3%，升穿200美元關，暫報200.07美元。

美股 全日市值高位（億美元） 蘋果（AAPL） 28137 微軟（MSFT） 24979 Alphabet（GOOGL） 15984 亞馬遜（AMZN） 12612 英偉達（NVDA） 10359

美股周二個別發展，本港時間今晨2時, 道指跌160點或0.5%, 報32932點，納指升2點, 報12978點，標指跌10點, 報4195點。

美國眾議院將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時），其後轉交眾議院翌日投票，市場預期協議可望獲得通過，美國總統拜登亦稱對與麥卡錫達成協議感覺良好。

不過，美國國會共和黨自由黨團呼籲共和黨成員，不要投票支持債限協議 ; 這使協議能否趕及周三交眾議院全體大會表決存在變數。

市場風險胃納回升，美滙指數回落，失守104關，暫報103.98，美國10年期國債息率同樣由3.8厘高位急跌，暫報3.719厘。

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即市走勢︰

【02：02】眾議院議長麥卡錫表示，共和黨人很容易投票支持債務上限法案。

【01：44】紐約6月黃金期貨收漲0.70%，報1958.00美元。 8月黃金期貨收漲0.71%，報1977.10美元。

【01：33】市場消息：高盛準備進行另一輪裁員。新一輪裁員將涉及不到250個工作崗位，可能會影響到董事總經理和高管。

【01：13】紐約原油日內跌幅擴大至5%，現報69.26美元/桶；布蘭特原油現跌4.6%，報73.6美元/桶。

【00：52】紐約原油期貨下跌4.5%，刷新即市低位69.35美元。

【00：47】美國國會共和黨「自由黨團」主席Perry：正專注於阻撓債務上限協議。

【00：36】荷蘭搜索公司Elastic NV和亞馬遜AWS達成三年期雲合作協議。Elastic構建用於搜索，日誌記錄，安全性，可觀察性和分析用例的自我管理和軟件即服務產品。

【00：36】市場消息：洛歇馬丁(美：LMT)與美國軍方簽訂太空防禦系統協議。

【00：12】美國共和黨眾議員羅伊：將會對債務上限協議進行仔細評估。

【00：00】全球穩定幣巨頭泰達公司（Tether）將在南美國家烏拉圭使用可再生能源提供的電力，進行加密貨幣挖礦業務。該公司還表示，計劃將其資源投資於可再生能源生產，這是泰達首次涉足能源領域。

【23：30】歐股收市下跌, 德股跌0.3%, 法股跌1.3%, 英股跌1.4%, 泛歐STOXX 600指數跌0.9%

【23：19】美國國債價格漲幅擴大，10年期美債收益率跌超10個基點，刷新低位至3.7厘關口下方，兩年期美債收益率亦刷新即市低位。

【23：12】市場消息，加拿大AI晶片初創公司Tenstorrent與LG電子聯合宣佈，雙方將合作開發新一代RISC-V架構的AI視頻編解碼晶片，為LG未來的高端電視和汽車產品，以及Tenstorrent的數據中心產品提供潛在支持。

【22：50】Nvidia英偉達升5%，Tesla升3%，道指跌114點、納指升0.7%。

【22：20】【美國經濟數據】美國5月諮商會消費者信心升至102.3勝預期｜房價指數升幅高過預期

【22：18】美股熱門中概股走低，貝殼和拼多多跌逾6%，愛奇藝跌逾4%，富途控股和網易跌約3%，阿里巴巴跌2.2%。

【21：50】Nvidia英偉達及Tesla升幅齊擴大至超過5%，道指跌65點、納指升1%。

【21：30】Nvidia英偉達，Tesla開市齊升3%，道指開市微升3點、納指升1%。

【20：30】Nvidia英偉達，Tesla盤前齊升逾4% 道指期貨跌12點、納指期貨升1.4%

【17：58】道指期貨升85點、納指期貨升1.2%

【17：30】【人工智能】AI 熱潮掀起GPU爭奪戰 猶如疫情期間「廁紙之亂」

【17：00】【美股焦點】內地市監局無條件批准微軟收購動視暴雪

【16：51】【TIGR】老虎國際首季營收增長26%至6633萬美元、勝預期 總交易額按季減少2.2%至670億美元

【16：16】道指期貨升64點，報33189點，標指期貨升17點，報4230點，納指期貨升106點或0.7%，報14439點。

【16：16】Nvidia（英偉達，美：NVDA）盤前升3%，突破400美元關口，報401美元，若開市跟足走勢，則創歷史新高。

【15：38】【債務上限】拜登感覺良好 假期照打電話給議員拉票 一文看清最新進展（不斷更新）

【15：33】【TSLA】馬斯克據報已抵達北京 料會見中國高官員並參觀上海工廠 外交部：推進互利合作

【12：00】道指期貨升30點，報33155點，標指期貨升9點，報4222點，納指期貨升56點或0.4%，報14389點。

【10：48】【NVDA】錯過1.5倍升浪 Cathie Wood：Nvidia不是唯一AI股、反唱好另一愛股

【10：41】【債務上限】普徠仕：達成債務上限協議未全解市場風險 籲密切關注銀行儲備情況

【10：35】【日圓走勢】植田和男：日本央行會耐心地維持超寬鬆貨幣政策 日圓於半年低位徘徊

【08：32】【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

====以下為5月29日美股市況====

美國白宮與共和黨談判代表在債務上限問題達成初步協議，擬將上限調高兩年，並計劃周三在國會中表決，以避過歷史性違約。美國眾議院亦安排，將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時）。

美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。歐洲僅德國及法國有市，德法收市偏軟，跌0.2%。歐洲債息下跌，債價上升，反映資金輕微避險。

美股期貨市場上揚，投資市場偏樂觀，道指期貨升48點，納指期貨升0.5%，標指升0.3%。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯美債務上限協議周三表決 周五出爐5月非農就業人口報告（附數據表）

即市走勢：

【21：33】【TSLA】馬斯克傳本周到訪中國 參觀Tesla上海工廠兼與中國高官會面

【20：02】眾議院聽證會香港周三凌晨3時，討論債務上限

【19：55】投資市場樂觀，道指期貨升85點，納指期貨升0.4%，標指升0.3%。

【13：16】【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

【12：03】【黃仁勳演講】Nvidia黃仁勳台大演講全文、分享三大故事 2023年是完美的畢業年份

【10：15】【日本股市】6大因素力撐日股屢創佳績 外資連續8周流入助日股邁向新「黃金十年」

【09：28】【FTX爆煲】新加坡淡馬錫為投資FTX損手負責 相關高層及投資團隊集體降薪

【08：00】【大行報告】美銀：投資者鍾情貨幣市場基金 今年流入金額達7560億美元、2020年以來最高

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

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上周美股市況：【美股收市】債限談判傳初步方案 道指收漲328點 納指升逾2% Nvidia本周累漲24%（不斷更新）

編輯：姚卓然