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【汽車股】東風汽車：與武漢財政局追債對象無股權及業務關係　全日跌4%

股市 16:33 2023/05/29

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【汽車股】東風汽車：與武漢財政局追債對象無股權及業務關係

東風汽車 （00489） 表示，近日武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司發布債務催收聯合公告，向「東風武漢輕型汽車有限公司」追討債務，但該公司與東風汽車並無股權關係及業務往來。東風汽車強調，公司生產經營活動正常，不存在應披露未披露的重大債務。

東風汽車澄清後，股價仍受波動，全日跌4%，收報3.38元，成交1.1億元。

東風武漢輕型汽車涉欠債約2353萬人民幣。據企查查資料顯示，該企業自1991年成立，自2021年起停業，主營柴油車製造，業務包括：汽車及配件製造；汽車及配件銷售；機械配件加工；鑄造加工；電機、工具、模具的設計、製造及銷售；金屬材料、水泥、輪胎、電線銷售。

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記者：宋佩恩

港股 汽車 汽車股 柴油 武漢 東風集團股份（00489）
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