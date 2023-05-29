意大利威尼斯運河染綠 染黑羅馬許願池環保團體否認涉事

意大利周末有民眾發現，著名的威尼斯運河（Grand Canal）有部分河水染成一片熒光綠色。警方已調查河水染色起因，至於上周染黑羅馬許願池的環保團體則否認涉事。

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民眾於當地周日早上首次發現威尼斯運河染綠。根據社交媒體上的多張照片，染綠的河水一直由里阿爾托橋（Rialto Bridge）的位置延伸至運河部分，並不時有「貢多拉」船和水上巴士航行時掠過熒光綠色河水。

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警方接報後已立即收集綠色河水樣本，又翻查附近一帶閉路電視片段及查問當地船夫，希望能調查河水染綠的成因。

警方初步調查結果指，河水染綠是由一種常用於追蹤漏水的染料引起，不會對當地居民健康構成威脅。

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來自氣候組織Ultima Generazione的7名環保人士，上周日（21日）闖入意大利著名景點羅馬許願池（Trevi fountain），將稀釋的木炭倒入水中，令成噴泉水變黑。

不過Ultima Generazione否認將威尼斯運河染綠。

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責任編輯：鄭錦玲