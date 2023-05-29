【黃仁勳演講】黃仁勳台大演講全文、分享三個改變Nvidia的故事　2023年是完美的畢業年份

圖像處理器（GPU）大廠Nvidia（英偉達，美：NVDA）現成為開發人工智能（AI）技術的不可或缺的核心硬件供應商。Nvidia創辦人黃仁勳（Jensen Huang）上周末到訪台灣，為台灣大學畢業生的致辭，讓外界重新審視這家「AI硬件贏家」的發展史，黃仁勳再次重提讓足以讓Nvidia垮台的故事，為長遠戰力而放棄Android、大額投資當時很少人相信成功的CUDA框架。

在ChatGPT掀新一輪生成式人工智能風潮，Nvidia股價年內暴升逾1.5倍，市值逼近1萬億美元關口。

黃仁勳在台灣出生，但年幼時已離台赴美，是次以演講人身份回到台灣，他的父母、哥哥都有在場。他在正式演講時，先打趣的說：

今天是榮耀的日子，父母親犧牲了他們自己，成就了你們。我爸爸媽媽在這，我哥哥也在這，讓我們向養育我們的父母親表達我們的感謝之情。

今天是你們的特別日子，也是夢想成真的日子——屬於你們父母的夢想日子，因為你們要趕快離家。

▲ 黃仁勳哥哥（前排左）、父母（前排中和右）都有出席台大畢業禮，觀看黃仁勳致辭

總結黃仁勳的故事，他提到：

黃仁勳台大演講全文：

你們所處的時代十分複雜，但也是你們的機遇。

當我從俄勒岡州立大學畢業時，世界還很簡單。電視還是大盒子，沒有無線電視和MTV，也沒有手機。那是1994年，IBM個人電腦和Mac 推動了個人電腦的革命，開啟芯片和計算技術的進一步發展。

而你們所處的世界更加複雜，面臨著地緣政治、社會和環境的變化和挑戰，被科技所包圍。我們正處於一個永遠相連、浸入式的數據世界中，與現實世界平行存在。 40年前，當電腦產業創造了家用電腦，繼續研究人工智能技術時，我們的計算機程序正在驅動汽車或者閱讀X光片影像。 AI為電腦自動化開啟了大門，其服務遍及世界上最大的萬億級產業：衛生保健、金融服務、運輸和製造業等。

AI為我們帶來了巨大的機遇，反應敏捷的企業將利用AI技術提高競爭力，而未能善用AI的企業將面臨衰退。許多企業家，包括今天在場的很多人，將來將會創辦新公司。

就像以往每個計算機時代都能創造新的產業一樣，AI也創造了以前不存在的新工作機會，例如數據工程師、語音工程師、AI工廠操作員和AI安全工程師等，這些工作以前並不存在。

自動化工作將淘汰一些工作，AI無疑會改變每一個工作，大幅提升設計師、藝術家、銷售人員和製造計劃者的工作表現。就像之前的每一個時代一樣，擁抱科技是獲得成功的關鍵。每個公司和你必須學會利用AI的優勢，在AI的幫助下取得驚人成就。

有些人擔心AI可能會奪走他們的工作，有些人則擔心AI會發展出自我意識。我們現在正處於一個新領域的開端，就像個人電腦、網絡、移動設備和雲技術一樣。但AI的影響更加根本，每一個計算層面都會被重新塑造。它改變了我們編寫和執行軟件的方式。

從各個方面來看，這是電腦產業的再生契機。而你們恰好是這個產業的關鍵人物。在未來的十年中，我們的產業將用新型AI電腦取代價值上萬億美元的傳統電腦。

我的旅程始於你們40年前的時代，1984年是一個完美的畢業年份，我預測2023年也將如此。那麼我能告訴你們什麼呢？今天是迄今為止你們最成功的一天，你們從台大畢業了，我也曾經成功過。在我創辦Nvidia之前，我經歷了失敗，甚至是大失敗，這令人感到羞恥和尷尬，幾乎讓我們陷入毀滅之中。但是，讓我給你們講三個故事，它們定義了Nvidia今天的模樣。

世嘉的故事

坦誠面對錯誤，並謙虛地尋求幫助，是聰明、成功人士最難學會的。

我們成立Nvidia的初衷是為了創造加速運算技術。我們的首個應用是針對個人電腦遊戲的3D圖形，我們研發了一種非傳統的「前向紋理」處理技術，成本相對較低。這項技術為我們贏得了與SEGA（日本世嘉）合作建造遊戲主機的合約，吸引了遊戲開發商使用我們的平台開發遊戲，並向我們提供資金。

然而，在經過一年的開發之後，我們發現我們的設計架構是錯誤的策略，技術方面也不符合要求。與此同時，微軟即將宣布基於「反向紋理」映射和三角形的Windows 95 Direct3D。這意味著，如果我們完成了SEGA的遊戲機，我們將會研發出與Windows不兼容的產品；但如果我們不完成這個合約，我們將會面臨破產的命運。

因此，我聯繫了SEGA執行長，向他解釋我們的發明是錯誤的，我們無法完成合約及遊戲主機，建議SEGA尋找其他合作夥伴。我向他坦言：「我們必須停下來。」

然而，我們需要SEGA全額支付我們的費用，否則Nvidia將無法繼續經營。

我感到非常難為情向SEGA執行長提出這個要求，但令我驚訝的是，他同意了。他的理解和慷慨讓我們多活了三個月。在這段時間裡，我們研發了Riva 128，就在我們差點破產的時候，Riva 128震撼了新興的3D市場，讓我們開始受到關注，也拯救了公司的經營。

市場對我們的芯片需求非常旺盛，這讓我從四歲離開台灣後又回到了台灣。我與台積電的張忠謀先生會面，開始了一段長達25年的合作關係。

我們坦誠面對錯誤，謙卑地尋求幫助，拯救了Nvidia的存續。這些特質對於像你們這樣最聰明、最成功的人而言，是最難培養的。

CUDA的故事

為了追求願景，經歷艱苦的過程，這也塑造我們的品格。

在2007年，我們公佈了CUDA GPU加速計算技術，我們的期望是將CUDA打造成為一個程式設計模型，能夠在科學運算、物理模擬和圖像處理等領域提升應用程式的效能。

要創建一個全新的運算模型，實屬罕見且非常困難。自從IBM System 360以來，CPU的運算模型已經成為標準已有60年的時間。 CUDA需要開發人員撰寫應用程式，並展現GPU的優勢；開發人員需要一個大型的使用者基礎；而一個大型的CUDA使用者基礎，則需要市場上有人購買新的應用程式。

因此，我們需要解決先有雞還是先有蛋的問題。

我們利用我們的遊戲顯卡GPU GeForce，它已經擁有龐大的遊戲市場，以建立使用者基礎。但CUDA的成本非常高，Nvidia的利潤在多年來遭受巨大的打擊，我們的市值僅維持在10億美元左右。多年來我們的表現不佳，這讓股東對CUDA持懷疑態度，並希望我們能夠專注於提高盈利能力。

然而，我們沒有放棄。我們相信加速運算的時代將會到來，因此我們創立了一個名為GTC的會議，並在全球不辭辛勞地推廣CUDA技術。

隨後，一些應用程式例如CT重建、分子動力學、粒子物理學、流體動力學和圖像處理應用程式開始大量出現，我們的開發人員撰寫算法，並加快了芯片運算速度。

到了2012年，AI研究人員開始探索CUDA，著名的AlexNet在我們的GPU GTX 580上進行了訓練，開啟了AI的大爆炸。幸運的是，我們意識到了深度學習的潛力，並冒著一切風險去追求深度學習。多年後，AI革命開始了，Nvidia成為了推動引擎。我們為AI發明了CUDA，這個旅程鍛造了我們的品格，承受了痛苦和苦難，是必經之路，在追求願景的道路上必不可少。

為AI棄Android的故事

學會放棄是成功的核心關鍵

我還有一個故事要分享，發生在2010年的時候，當時Google將Android系統打造成了一個出色的圖形平台，而手機行業中也有調製解調器的芯片公司。 Nvidia的出色運算能力讓我們成為了Android系統的強大合作夥伴，我們取得了成功，股價也飆升了起來。然而，隨著競爭對手的湧入，調製解調器製造商也開始學習如何生產運算芯片，我們卻在學習調製解調器的技術。

儘管手機市場非常龐大，我們仍然做出了艱難的決定，放棄了這個領域。因為Nvidia的使命是創造出能夠解決「普通電腦無法處理的問題」的電腦，我們應該專注於實現我們的願景，發揮出我們獨特的貢獻。

我們的決策最終得到了回報，我們創造了一個全新的市場——機器人技術，擁有著神經網絡處理器和能夠運行AI算法的安全架構。

當時，這個市場規模還不為人所知。從龐大的手機市場撤退，再開拓一個未知規模的機器人市場，這是一個非常大膽的決定。然而，現在我們已經擁有了數十億美元的自動駕駛和機器人技術事業，並開創了一個全新的產業。

「撤退」對於像你們這樣聰明且成功的人來說並不容易。然而，戰略性的撤退、有所犧牲、放棄一些東西，這是成功的核心，也是非常重要的核心。

無論如何，保持奔跑，無論是為了追求食物還是為了不被他人當做食物。你往往無法確定自己處於哪一種情況，但無論如何都要保持奔跑。

在你們的旅程中，帶上我所犯過的錯誤和我們所經歷的經驗。希望你們能夠謙虛地面對失敗，承認錯誤並尋求幫助。你們將承受實現夢想所需的痛苦和苦難，做出犧牲，致力於創造有意義的生活，追求你們人生的事業。

2023年畢業的同學們，我要向你們每一位表達我的最真誠祝福。你們將進入一個正在經歷巨大變革的世界，就像當年我畢業時遇到個人電腦和芯片革命一樣，你們正站在AI的起跑線上。每個行業都將被革命、重生，為新思想做好準備——你們的思想。

在過去40年中，我們創造了個人電腦、互聯網、移動設備和雲計算技術。現在，AI時代已經來臨，你們將創造出什麼呢？

無論你們將創造出什麼，都要像我們一樣全力以赴追求它，保持奔跑的狀態，不要慢慢走。