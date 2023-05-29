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美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁

環球社會熱點 12:05 2023/05/29

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荷里活影后﹑美國女星珍芳達（Jane Fonda）上周六（27日）出席康城影展（The Cannes Film Festival）時表示，白人男性為氣候危機「元兇」，呼籲應該拘捕及監禁所有白人男性。

美Lululemon兩職員阻止行劫不成 反被公司炒人（有片） 【下一頁】

珍芳達強調氣候危機應該立即制止，批評社會長年的階級使白人男性成為最重要階層，其他人淪為底層，指摘白人男性是氣候危機的「幕後黑手」，應該全數被捕及入獄。

年屆85歲的珍芳達亦聲稱，種族歧視是造成氣候危機的原因，揚言沒有種族歧視便沒有氣候危機。她呼籲所有掌握權力人士盡快行動改善氣候，指地球只剩少於10年時間拯救。

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英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押 【下一頁】

珍芳達指需要氣候問題責任愈小的民眾，如發展中國家﹑島嶼國家民眾及有色人種的貧窮人士受影響最深。

珍芳達為著名公民權益運動支持者，近年多次就氣候問題發表爭議言論，如她在2020年時發文批評，白人至上主義是所有文化機構的基礎，導致經濟﹑政治及氣候問題。

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責任編輯：吳漢培

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