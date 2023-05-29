▲ 【大行報告】摩通：網易未來有3大增長動力故升目標價 遊戲收入可望連續10年實現雙位數增長

網易 （09999） 首季遊戲毛利率按年上升5個百分點至60%，摩根大通發表報告，指網易未來有3大增長動力，包括：（1）收入組合逐步向高毛利率的家庭遊戲轉移；（2）渠道優化意味從網易官方渠道獲得的收入會增加；（3）部分一次性貢獻，相信網易毛利率改善動力屬結構性因素，預期今年網易毛利率上升3個百分點至58%。

不過，基於遊戲以外業務（有道及雲音樂）收入下降，摩通下調網易今明兩年的收入預測2%和3%，今年收入增長8%，但基於綫上遊戲及雲音樂毛利率理想，故分別上調今明兩年純利率1.7及1.6個百分點，今年經調整純利料增19%。

摩通指，基於網易渠道成本優化，今年綫上遊戲毛利率將呈結構性強勁的趨勢，同時傳統遊戲亦可維持穩定增長，紓緩市場對業界競爭加劇的擔憂，預期網易次季綫上遊戲收入按年維持8%增長，但受淡季因素影響，收入按季則跌2%，惟隨6月開始的新遊戲發布周期支持下，在綫遊戲收入在下半年將恢復增長動力，預計第三季和第四季加速到增長11%和14%，全年遊戲收入則有望維持10%按年增長，即連續10年實現雙位數增長。

網易2023年預測市盈率（PE ratio）為15倍，較國際同業的普遍20倍偏低，而隨網易在國際市場推出更多遊戲，相信可支撐其未來3至5年的增長。摩通上調網易港股目標價5.9%至180元，網易ADR（美：NTES）目標價亦升4.5%至115美元，評級維持「增持」。

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記者：伍鍵文