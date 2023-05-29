  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】摩通：網易未來有3大增長動力故升目標價　遊戲收入可望連續10年實現雙位數增長

股市 12:25 2023/05/29

分享：

分享：

【大行報告】摩通：網易未來有3大增長動力故升目標價　遊戲收入可望連續10年實現雙位數增長

網易 （09999） 首季遊戲毛利率按年上升5個百分點至60%，摩根大通發表報告，指網易未來有3大增長動力，包括：（1）收入組合逐步向高毛利率的家庭遊戲轉移；（2）渠道優化意味從網易官方渠道獲得的收入會增加；（3）部分一次性貢獻，相信網易毛利率改善動力屬結構性因素，預期今年網易毛利率上升3個百分點至58%。

不過，基於遊戲以外業務（有道及雲音樂）收入下降，摩通下調網易今明兩年的收入預測2%和3%，今年收入增長8%，但基於綫上遊戲及雲音樂毛利率理想，故分別上調今明兩年純利率1.7及1.6個百分點，今年經調整純利料增19%。

網易早前公布季績，詳情可見【下一頁

摩通指，基於網易渠道成本優化，今年綫上遊戲毛利率將呈結構性強勁的趨勢，同時傳統遊戲亦可維持穩定增長，紓緩市場對業界競爭加劇的擔憂，預期網易次季綫上遊戲收入按年維持8%增長，但受淡季因素影響，收入按季則跌2%，惟隨6月開始的新遊戲發布周期支持下，在綫遊戲收入在下半年將恢復增長動力，預計第三季和第四季加速到增長11%和14%，全年遊戲收入則有望維持10%按年增長，即連續10年實現雙位數增長。

網易2023年預測市盈率（PE ratio）為15倍，較國際同業的普遍20倍偏低，而隨網易在國際市場推出更多遊戲，相信可支撐其未來3至5年的增長。摩通上調網易港股目標價5.9%至180元，網易ADR（美：NTES）目標價亦升4.5%至115美元，評級維持「增持」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【阿里巴巴9988】網易反擊阿里大文娛　《三國志戰略版》被裁侵權須賠5000萬人幣

【遊戲版號】騰訊低開1%　內地4月批出86款國產遊戲版號　騰訊網易無上榜

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

記者：伍鍵文

港股 美股 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、華能國際、華電國際

下一篇文章

【黃仁勳演講】黃仁勳台大演講全文、分享三個改變Nvidia的故事　2023年是完美的畢業年份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】美團績後插8%破底　券商憂競爭激烈　恒指跌幅擴至161點（不斷更新）
【港股市況】美團績後插8%破底　券商憂競爭激烈　恒指跌幅擴至161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款