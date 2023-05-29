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【iPhone15】鄭州富士康5月三度加碼員工招聘獎金、擬為iPhone15系列量產做準備　每人獎金最高有幾多？

股市 11:35 2023/05/29

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【iPhone15】鄭州富士康5月三度加碼員工招聘獎金、擬為iPhone15系列量產做準備　每人獎金最高有幾多？

內媒報道，鴻海集團 （台：2317） 旗下鄭州富士康自5月29日起加碼員工招聘獎金，現有員工每人最高可獲3500元（人民幣，下同），而且時薪金額亦提高到每小時22元人民幣，至於新入職者的獎金更高達5400元，為鄭州富士康自5月以來第三次加碼獎金措施，相信與為iPhone 15生產量產有關。

報道指，鄭州富士康iDPBG事業群在一份名為「內部推薦合夥人獎金加碼啦」的Twitter中表示，員工招聘獎勵政策分為兩種，一種是花紅獎金模式，以製造部門關鍵工站為例，求職者的獎金為2500至3000元，介紹人推薦獎金為500元，合計最高可達3500元。

蘋果供應鏈上的不少公司近期也已擴大招聘

另一種則是同工同酬及時薪差價，以製造部門關鍵工站為例，5至6月薪酬為每小時18.5元至19元，7月則增加2元，每小時達到20.5元至21元，同時介紹人每小時還可增加1元。除花紅獎金及時薪加碼外，鄭州富士康iDPBG事業群仍不斷招聘人手，入職獎金5400元，入職每滿1個月發600元，分9個月發放。

除了鄭州富士康，蘋果供應鏈上的不少公司近期也已擴大招聘，如昆山立訊旗下立訊精密錦溪廠區入職獎勵最高為1,800元，招聘職位為產線作業員，涉及職責包括排線、組裝、測試及包裝等。

市場早前有消息指，蘋果（美：AAPL）將於今年9月發布iPhone15系列手機。較上一代的iPhone15系列同樣分為四款，包括iPhone15、iPhone15Plus、iPhone15Pro和iPhone15ProMax等。

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