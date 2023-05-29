  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限

科技 12:16 2023/05/29

分享：

分享：

NVIDIA進一步夥台大成立「AI大學中心」，在大學課程融入AI內容。

芯片巨頭英偉達（NVIDIA）以生產GPU聞名，在近日的ChatGPT類生成式人工智能（AI）熱潮下，NVIDIA幾乎壟斷目前最炙手可熱的AI GPU市場，獲益最大。未來，NVIDIA還將進一步夥台大成立「AI大學中心」，在大學課程融入AI內容。

據台媒《數位時代》今（29日）報道，NVIDIA與台大合作早於2021年開始，並獲得台灣經濟部技術處的60多億元台幣（超過15億港元）的補助，承諾將在5年內深耕台灣AI研發人才。

報道指，向台灣經濟部技術處求證後，證實在2021年12月時，當局已核准通過的NVIDIA補助計畫。技術處表示，該計畫為「領航企業深耕計畫」並目標在5年達成培育1,000名在台AI研究人員，國籍不限。

「AI大學中心」料助台大AI創業

日前，NVIDIA行政總裁黃仁勳到台大畢業典禮演講，也與該企和台大成立AI大學中心有關。台大校長陳文章在會後透露，台大已經與NVIDIA成立AI大學中心，未來各學院課程將融入AI，NVIDIA也會協助台大的AI創業。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
2023/05/25
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
2023/05/25
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
2023/05/25
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
2023/05/25
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡

你可能感興趣

【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
12:27 2023/05/25
【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
11:47 2023/05/25
【惡意App】Android App被揭記錄用戶訊息　每隔15分鐘錄音　轉交開發者
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
13:18 2023/05/25
【機迷熱話】Sony PS5串流掌機Project Q　無線耳機Earbuds登場
人工智能 科技產品 科技戰 新興市場 大學 晶片 NVIDIA

下一篇文章

【搶人才】運算業日新月異　阿里雲中學開始培育人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
【經典街機遊戲】LEGO復刻版《Pac-Man》積木套裝　售約2,115元（有片）
【經典街機遊戲】LEGO復刻版《Pac-Man》積木套裝　售約2,115元（有片）
【WWDC 2023】Apple邀VR技術專家、媒體參與　頭戴式裝置成本料超過12,500元
【WWDC 2023】Apple邀VR技術專家、媒體參與　頭戴式裝置成本料超過12,500元
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款