【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限

▲ NVIDIA進一步夥台大成立「AI大學中心」，在大學課程融入AI內容。

芯片巨頭英偉達（NVIDIA）以生產GPU聞名，在近日的ChatGPT類生成式人工智能（AI）熱潮下，NVIDIA幾乎壟斷目前最炙手可熱的AI GPU市場，獲益最大。未來，NVIDIA還將進一步夥台大成立「AI大學中心」，在大學課程融入AI內容。

據台媒《數位時代》今（29日）報道，NVIDIA與台大合作早於2021年開始，並獲得台灣經濟部技術處的60多億元台幣（超過15億港元）的補助，承諾將在5年內深耕台灣AI研發人才。

報道指，向台灣經濟部技術處求證後，證實在2021年12月時，當局已核准通過的NVIDIA補助計畫。技術處表示，該計畫為「領航企業深耕計畫」並目標在5年達成培育1,000名在台AI研究人員，國籍不限。

「AI大學中心」料助台大AI創業

日前，NVIDIA行政總裁黃仁勳到台大畢業典禮演講，也與該企和台大成立AI大學中心有關。台大校長陳文章在會後透露，台大已經與NVIDIA成立AI大學中心，未來各學院課程將融入AI，NVIDIA也會協助台大的AI創業。

責任編輯：張寶燕

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