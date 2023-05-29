【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具

▲ 【電子消費券2023】陳茂波下午3時15分交代第二期消費券詳情 7月16日發2000元（資料圖片)

港府公布，財政司司長陳茂波將於下午3時15分舉行記者會，交代2023年第二期電子消費券計劃詳情。港府表示，第二期最多2000元消費券會於7月16日發放，並會在6月5日至27日接受轉換登記資料及轉換支付工具的申請。陳茂波預計，第二期消費券可為市場注入130億元消費力。

港府補充，若市民不轉換收取消費券的儲值支付工具，毋須再作登記。參與消費券的錢包包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、拍住賞、BoC Pay及PayMe。

今年《財政預算案》提出推行2023年消費券計劃，向合資格市民發放最多5000元消費券，第一期3000元消費券已在4月16日發布。

若是通過優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，全期可獲2500元消費券。

第一期2023年消費券的有效期至10月31日，而第二期消費券有效期至2024年1月31日

港府於2021年、22年分別發放5,000元和10,000元電子消費券。

相關文章：

【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會 7月16日派2000元 「消費券不可變恒常計劃」

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

編輯：麥德銘