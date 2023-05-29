▲ 【大行報告│3690】高盛:美團料可成功捍衛市場領導地位、升目標價3% 惟憂市場競爭激烈損利潤率

美團 （03690） 首季收入及盈利均勝預期，高盛認為，美團比其他外送平台行動更快，而且執行力更高，相信可在其他平台進一步搶佔市佔率之前，成功捍衛市場領導地位。高盛維持美團「買入」評級，目標價升3%至207元。

高盛認為，美團的在地搜尋模式，加上到店行業的貨品逾百種，覆蓋廣泛，相信可帶動長期盈利盈利。

美團稱正建構自家基礎模型及應用程式

不過，高盛指，投資者或會對美團在到店市場競爭趨激烈下，長線利潤率結構性偏低感到憂慮，因美團管理層計劃將上季賺取的額外利潤，於第二或第三季用作再投資，以捍衛到店的市佔率，目標於第二或第三季的利潤率維持30%，長線利潤率35%的目標不變。

其次，外送市場競爭亦加劇，阿里巴巴 （09988） 本地服務公司在集團重組後更具商業化，而且歡迎策略合作夥伴及投資者。

高盛指，競爭較預期激烈或會損害美團的增長能力，但美團管理層仍對提高外賣的市場領導地位及滲透率，以及努力維持到店酒店及旅遊的市佔率充滿信心，而且管理層聲稱正在建構自家的基礎模型及應用程式（app），並相信人工智能可助公司實現便命。

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編輯：陳韻妍