【大行報告│3690】一文看清美團績後券商分析　野村：到店利潤率短期或降至30%　高盛：料可捍衛市場地位

▲ 【大行報告│3690】高盛:美團料可成功捍衛市場領導地位、升目標價3% 惟憂市場競爭激烈損利潤率

美團 （03690） 首季收入及盈利均勝預期，然而美團定下更進取營銷策略，以應對到店業務競爭加劇，市場憂慮短期經營利潤率受影響。

野村：美團到店經營利潤率或急降至30%

野村發表報告指出，美團在第二季及第三季就外賣及到店業務展開新一輪促銷活動，認為美團此舉似是冀先發制人，以應對抖音競爭。野村預計，美團應該會保持良好外賣優勢，原因是其牢固的用戶群及廣泛的覆蓋網絡，然而到店業務值得關注，原因是門檻較低。

野村預料，由於美團促銷活動增加，次季美團到店業務的經營利潤率將由去年同期的46%降至30%。野村將美團今年收入及每股盈利預測分別下調4%和2.5%，並將目標價由200港元降至184港元，維持買入評級。

花旗看好美團捕捉旅遊需求

花旗認為，內地疫後復常，加上美團對商戶及消費者的激勵措施非常有效，上季美團核心商業需求錄得強勁復甦。花旗提到，來自短視頻平台的競爭激烈，但美團通過新的營銷方案，降低商家門檻，同時加強用戶參與度，並加強拓展高星級酒店、商務旅行及出境遊，有助捕捉不斷增長的旅遊需求。花旗認爲，美團基本面實力穩健，經營前景具彈性，維持「買入」評級，將目標價由211港元上調至216港元。

大和料美團外賣業務利潤或可高於預期

大和將美團目標價由205港元下調至170港元，維持買入評級。大和指出，上季外賣利潤增長受惠更多長途訂單以及充足騎手所推動。大和提到，美團向商家提供如折扣及回贈等等激進措施以獲得市場份額，或對近期到店利潤率構成壓力。

不過，大和預計，美團為內地消費復甦主要受益者，其長期領先地位保持不變，預計美團今年至2025年利潤率達35%，並相信外賣業務利潤可高於預期，新業務足以彌補到店業務部分額外支出，虧損有望收窄。

大摩：到店酒旅業務或以低利潤率更快增長

摩根士丹利表示，美團是內地服務消費復甦的主要受益者，但面對到店業務競爭，美團於第二至第三季將以較低的利潤率實現更快的增長，預期美團第二至第三季的到店、酒店及旅遊（IHT）業務營運利潤率僅30%，而競爭憂慮將反映在美團股價上。

高盛：美團料可成功捍衛市場領導地位

高盛認為，美團比其他外送平台行動更快，而且執行力更高，相信可在其他平台進一步搶佔市佔率之前，成功捍衛市場領導地位。高盛維持美團「買入」評級，目標價升3%至207元。

高盛認為，美團的在地搜尋模式，加上到店行業的貨品逾百種，覆蓋廣泛，相信可帶動長期盈利盈利。

美團稱正建構自家基礎模型及應用程式

不過，高盛指，投資者或會對美團在到店市場競爭趨激烈下，長線利潤率結構性偏低感到憂慮，因美團管理層計劃將上季賺取的額外利潤，於第二或第三季用作再投資，以捍衛到店的市佔率，目標於第二或第三季的利潤率維持30%，長線利潤率35%的目標不變。

其次，外送市場競爭亦加劇，阿里巴巴 （09988） 本地服務公司在集團重組後更具商業化，而且歡迎策略合作夥伴及投資者。

高盛指，競爭較預期激烈或會損害美團的增長能力，但美團管理層仍對提高外賣的市場領導地位及滲透率，以及努力維持到店酒店及旅遊的市佔率充滿信心，而且管理層聲稱正在建構自家的基礎模型及應用程式（app），並相信人工智能可助公司實現便命。

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編輯：陳韻妍