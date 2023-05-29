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英政府為抗通脹 倡超市自願限制基本食品價格

環球經濟金融 10:46 2023/05/29

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英國通脹危機持續，食品及飲品價格升幅創過去40年新高。英媒報道，英國財政部正與各大超市磋商，讓超市自願限制基本食品的價格。

【土耳其選舉】埃爾多安順利連任總統 呼籲團結（第二版） 【下一頁】

英國《星期日電訊報》引述財政部消息人士指，因食品通脹較政府預期更難擺脫，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）近日與連鎖超市代表開會時，提出超市可自願加入計劃。

不過政府無意設置價格上限，只希望與零售商合作，將基本食品價格盡可能壓至最低。

法國政府及當地食品零售商3月也促成同類協議，頭3個月會將一部分日用品的價格壓至最低可能價格，而零售商可決定具體減價商品。

英多個NHS基金會被揭發 未經同意向FB披露病人資訊 【下一頁】

外界憂慮英國或重返70年代的價格管制模式，但政府強調基本食品限價屬自願措施，由零售商自行決定。

智庫經濟事務研究所（IEA）憂慮，即使超市願意下調部分基本食品的價格來作正面宣傳，仍可減少低價商品的供應量或質素，及將其餘商品加價，來彌補減少的利潤。

雖然英國4月的消費者物價指數（CPI）回落至8.7%，是自去年8月以來首度跌至單位數。但食品及非酒精飲品升幅達19.1%，為西歐地區最高水平。

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責任編輯：鄭錦玲

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