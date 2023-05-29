▲ 【日本股市】6大因素力撐日股屢創佳績 外資連續8周流入助日股邁向新「黃金十年」

日本股市走出「迷失30年」，日經平均指數創33年新高，今年來累升逾18%，表現遠勝港股。綜合專家認為，市場愈益關注地緣政治風險下，日股成為港股的「代替品（proxy）」，加上日圓貶值等利好因素，預期日股在6大推動力支持下，未來10年將步入新時代，惟基於大市已累升一定升幅，短綫高追風險偏高。

日經指數上周曾升越31000關，上周五收報30916點，相反港股則每況愈下，收報18746點。外資自3月底起持續流入日股市場，連續8周錄得淨流入，截至5月19日止，累計淨流入逾7萬億日圓（約3,900億港元），帶動日股向上。

日本監管機構及日本交易所均致力推動改革

綜合專家分析，現時有6大因素支持日股屢創佳績：（1）日本經濟走出疫情困局，今年經濟動拾動力；（2）日本經過30年的超低通脹後，通脹有重臨迹象，令投資者對結束通縮存希望；（3）過去3年日本監管機構及日本交易所均致力推動改革，以提高日股的企業管治及回報率；（4）日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓於低位徘徊；（5）地緣政治關係緊張下，昔日投資中港市場的資金轉投日本市場，日股變成中資股的「代替品」；（6）股神巴菲特唱好日股，吸引資金跟隨。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）向本報表示，日本央行不會再像昔日般急於收緊貨幣政策，新行長植田和男亦表明會維持現行利率措施，令日股升勢的可持續性更高。

環球投資者的日股持倉比重仍偏低

「日股於過去30年均跑輸大市，故資金寧願流入歐美科網股或新興市場，也不願投入日本，但現時情況已改變。」曼蘇爾莫希烏丁指，日本已有逾30年沒有出現通脹，故環球投資者的日股持倉比重仍偏低，估計只有約單位數，而且日本投資者持有美股的佔比亦高於日股，但隨通脹重臨，相信日股會持續吸引資金流入。

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【日股專題全文可見此】

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記者：陳韻妍