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【FTX爆煲】新加坡淡馬錫為投資FTX損手負責　相關高層及投資團隊集體降薪

股市 09:28 2023/05/29

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投資FTX錄大額虧損　淡馬錫相關高管及投資團隊集體降薪

新加坡投資公司淡馬錫表示，對負責投資FTX的高管和投資團隊集體降薪。淡馬錫指，雖然沒有發現投資團隊存在不當行為，但淡馬錫和高級管理層實行「集體負責制」，因此對相關人員採取降薪措施。

淡馬錫董事長林文興進行內部評估後周一發布聲明稱，據檢方控訴以及FTX及其附屬公司主要高管交待，該公司刻意向淡馬錫等投資者隱瞞欺詐行為，淡馬錫對這筆投資的結果以及對公司聲譽造成的負面影響感到失望。

淡馬錫投資FTX 2.75億美元

加密貨幣公司FTX爆雷後，淡馬錫去年全額減記對其2.75億美元（約21.6億港元）的投資。當年投資FTX時，淡馬錫曾表示對這家加密貨幣交易所進行了「廣泛的盡職調查」，並審查了FTX的審計財務報表，調查結果顯示可以盈利。

此前，新加坡副總理兼財政部長黃循財曾表示，對投資加密貨幣交易所FTX一事非常失望，以及對新加坡具破壞性。

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編輯：姚卓然

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