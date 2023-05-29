【港股市況】美團績後插7%破底　恒指反覆轉跌50點　網易聯想齊升逾半成（不斷更新）

美國債限談判現曙光，兩黨於上周末就債務上限達成原則性協議，並將於周三（31日）審議債限法案。恒指高開80點，報18827點。科技股走勢分歧，網易 （09999） 大升7%，百度 （09888） 升半成。可是，美團 （03690） 績後走低，跌7%，創半年低。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢︰

【10：48】恒生科指轉跌，報3688點。

【10：45】比亞迪 （01211） 跌1.5%，報231元；長汽 （02333） 跌4%。內媒引述 比亞迪在互動平台表示，比亞迪DM-i是基於電動車平台設計的雙電機串並聯架構，在EV模式下發動機可以靈活啟動。比亞迪自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術，能符合蒸發排放法規標準。 該技術實現了PHEV在碳罐飽和前，即使車輛在EV模式下長時間使用，也會自動啟動發動機，4分鐘左右即可解決問題，既不增加油耗，也不增加噪音，還能完成燃油蒸汽脫附、車輛發電和發動機養護，既合情合理，又合規合法。

【10：36】美團 （03690） 愈跌愈多，插6.1%，報118.3元。

【10：26】舜宇 （02382） 跌4.7%，報74.2元。

【10：05】恒指重新轉升54點，報18803點。恒生科指升1.5%，報3748點。

【10：03】內需消費股捱沽，李寧 （02331） 跌2.7%，安踏 （02020） 跌1.2%。青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 跌近3%。

【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道現「消費降級」情況、對下半年強勁反彈持審慎態度 偏好5隻內需股

【09：57】【百度9888】百度彈高逾4% 李彥宏：未來50%工作將是「提示詞」工程 籲先進AI國家防止AI失控

【09：53】【反壟斷監管】遠大醫藥附屬反壟斷法罰2.85億元人幣 遠大：積極配合整改 股價跌逾6%

【09：53】微博 （09898） 跌3.2%，報125.2元。

【業績︱9898】微博首季經調整淨利潤跌16%至1.1億美元 擬派特別息85美仙

【09：48】網易 （09999） 升8.6%，報141.8元。

【業績︱網易9999】網易首季經調整淨利潤升近48%至75.7億人幣 勝預期

【09：43】恒指轉跌53點，報18692點。

【09：41】燃氣股走弱，中燃氣 （00384） 跌4.3%，新奧能源 （02668） 跌3.6%。

【09：40】金鷹商貿集團 （03308） 升33%，報6.53元，創去年1月高，成交額達1016萬元。

【百貨股】金鷹商貿抽升逾3成 獲溢價4成提私有化 股份周一復牌

【09：36】柏能集團 （01263） 升一成。受惠Nvida（美：NVDA）業績佳，股價上周累升24.6%。

【09：31】恒指開市初段升99點，報18843點。可是，美團 （03690） 走低，曾跌3.8%低見121.2元，創半年低，現跌2%，報123.3元。

【09：30】【大行看法】建銀趙文利：近期回調已反映市場擔憂 6月後半港股有條件反彈

【09：25】美團 （03690） 績後平開，報126元。

【美團業績】美團首季收入增26.7% 經調整淨利54.91億人幣、大勝預期

【09：22】新奧能源 （02688） 、舜宇 （02382） 挫5%和3%破底。

【09：20】恒指高開80點，報18827點。恒生科指升1.2%，網易 （09999） 大升7%，百度 （09888） 升半成。申洲 （02313） 升5%。

【09：16】恒指期貨升76點，報18771點。

【09：00】【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：對6月港股看法偏淡、仍有探底機會 惟應趁機入市科技股

【08：42】中播數據 （00471） 、金鷹商貿集團 （03308） 、中薇金融 （00245） 復牌。

【08：39】恒指黑期升202點，報18746點。

【08：19】【芯片股】華虹半導體料中期盈利最多增45% 收入升近一成

【08：11】【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付 並全持相關項目公司

【08：00】【中港通關】花旗︰銀保生意受惠全面通關 內地客生意有幾旺？

【07：45】【Morning精點】專家拆解日出康城3房單位疑被拆主力牆問題｜美國債務上限法案周三國會表決

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【07：30】上周五，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數升2.9%，收報6203點，中概股拼多多（美：PDD）公布業績後走強，股價急升19%，收報17.42美元，網易及百度ADR亦高港7.4%及6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌167點 美團ADR先高後低跌1%（不斷更新）

編輯：姚卓然