【港股市況】恒指黑期升202點　網易及百度ADR高港逾6%（不斷更新）

美國債限談判現曙光，兩黨於上周末就債務上限達成原則性協議，並將於周三（31日）審議債限法案。恒指黑期升202點，報18746點。網易及百度ADR亦高港逾6%。今日可關注美團績後表現。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：42】中播數據 （00471） 、金鷹商貿集團 （03308） 、中薇金融 （00245） 復牌。

【08：39】恒指黑期升202點，報18746點。

【08：19】【芯片股】華虹半導體料中期盈利最多增45% 收入升近一成

【08：11】【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付 並全持相關項目公司

【08：00】【中港通關】花旗︰銀保生意受惠全面通關 內地客生意有幾旺？

【07：45】【Morning精點】專家拆解日出康城3房單位疑被拆主力牆問題｜美國債務上限法案周三國會表決

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

即睇美股收市︰

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【07：30】上周五，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數升2.9%，收報6203點，中概股拼多多（美：PDD）公布業績後走強，股價急升19%，收報17.42美元，網易及百度ADR亦高港7.4%及6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌167點 美團ADR先高後低跌1%（不斷更新）

編輯：姚卓然