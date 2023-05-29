【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）

恒指臨近期指結算，走勢再受壓，跌195點，收報18551點，跌穿去年第四季反彈以來的黃金比率50%關口，即18649點，下一關退守61.8%的17692關。

北水走資18.3億元，騰訊 （00700） 錄最多淨流出，達8.7億元，建行 （00939） 遭淨沽3億元，中移動 （00941） 及快手 （01024） 分別各有逾2億元淨沽。相反，股價插8%的美團 （03690） 則有7億元淨流入。

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美團績後插8%破底 恒指全日跌195點、三大指數創半年低

美國債限談判現曙光，兩黨於上周末就債務上限達成原則性協議，並將於周三（31日）審議債限法案。恒指走勢反覆，高開80點，報18827點，半日跌48點，報18698點，臨近尾市跌逾1.1%，創全日低位。科技股走勢分歧，網易 （09999） 大升7.2%，聯想 （00992） 升3.9%。可是，美團 （03690） 績後走低，曾跌8.5%，創半年低，收跌8.1%。舜宇 （02382） 亦跌半成。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 58.75 +0.7 +11 10 網易 139.90 +7.2 +10 20 建行 5.12 +0.6 +5 3 阿里巴巴 77.80 -1.1 -15 19 鵬訊 313.20 -2.9 -42 13 美團 115.80 -8.1 -78 -91

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焦點股份及財經日誌︰

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大行報告：

【大行報告│3690】一文看清美團績後券商分析 野村：到店利潤率短期或降至30% 高盛：料可捍衛市場地位

【大行報告│濠賭股】大摩看好3隻濠賭股 股價未來60日有逾80%機會上升

【大行報告】摩通：網易未來有3大增長動力故升目標價 遊戲收入可望連續10年實現雙位數增長

【大行報告│3690】高盛：美團料可成功捍衛市場領導地位、升目標價3% 惟憂市場競爭激烈損利潤率

即市走勢︰

【16：33】【汽車股】東風汽車：與武漢財政局追債對象無股權及業務關係 全日跌4%

【16：27】【恒生11】恒生委任張家慧為風險監控及合規總監 6月生效

【16：10】恒指全日跌1.04%或195點，收報18551點，成交額1105億，美團 （03690） 跌8.1%，收報115.8元，成交額110億；網易 （09999） 揚7.2%，收報139.9元，成交額9.46億元。

【16：00】恒指U盤前跌217點，報18529點。

【15：48】微博 （09898） 跌6.8%，報120.5元，創全日新低。

【15：40】恒指臨近尾市受壓，見全日新低，現跌180點，報18566點。

【15：26】新地簽署5年期275億銀團貸款 歷來最大額

【15：08】傳中石油租用中環1.4萬呎樓面

【15：00】中升控股 （00881） 反幅走低，午後曾低見26.54元，跌1成，現報26.95元，跌8.3%。

【14：43】拆解美團上季盈利遠勝預期 為何美團股價仍跌8%兼破底？

【14：25】汽車板塊午後跌幅擴大，華晨中國 （01114） 跌9.3%，報2.94元；長城汽車 （02333） 跌6%，報7.87元；東風 （00489） 跌4%，報3.38元；蔚來 （09866） 跌4.5%，報58.4元。

【14：10】中資電力股造好，華電國際電力 （01071） 現升11.4%，報4.3元；大唐發電 （00991） 升8.5%，報1.66元；華潤電力 （00836） 及中國電力 （02380） 分別揚4.9%及2.0%。

【13：50】摩根士丹利表示，美團是內地服務消費復甦的主要受益者，但面對到店業務競爭，美團於第二至第三季將以較低的利潤率實現更快的增長，預期美團第二至第三季的到店、酒店及旅遊（IHT）業務營運利潤率僅30%，而競爭憂慮將反映在美團股價上

【13：39】美團愈跌愈有，股價曾跌逾8%，低見115.4元，拖累恒指跌幅擴大，最前跌161點，報18585點。

【13：00】【NVDA】Nvidia發布DGX GH200等AI產品和服務 料微軟、Meta、Google最先享用

【12：39】【汽車股】東風汽車：與武漢財政局追債對象無股權及業務關係 半日跌4%

【12：00】恒指半日跌48點，報18698點，成交額為588億元。美團 （03690） 插6.4%。

【11：42】【新股IPO】周杰倫概念股「巨星傳奇」料周三起招股 傳引入兩名基石投資者

【11：38】富智康集團 （02038） 升1.3%，報0.8元。【iPhone15】鄭州富士康5月三度加碼員工招聘獎金、擬為iPhone15系列量產做準備 每人獎金最高有幾多？

【11：27】騰訊 （00700） 跌1.8%，報316.6元。美團 （03690） 跌7.2%，報116.8元。

【11：22】華晨 （01114） 跌8.4%，報2.95元。華晨中國發布公告瀋陽市中級人民法院正式批准了華晨雷諾金杯汽車有限公司重整方案。

【11：15】【電子消費券2023】陳茂波下午3時15分交代第二期消費券詳情 7月16日發2000元

【10：48】恒生科指轉跌，報3688點。

【10：45】比亞迪 （01211） 跌1.5%，報231元；長汽 （02333） 跌4%。內媒引述 比亞迪在互動平台表示，比亞迪DM-i是基於電動車平台設計的雙電機串並聯架構，在EV模式下發動機可以靈活啟動。比亞迪自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術，能符合蒸發排放法規標準。 該技術實現了PHEV在碳罐飽和前，即使車輛在EV模式下長時間使用，也會自動啟動發動機，4分鐘左右即可解決問題，既不增加油耗，也不增加噪音，還能完成燃油蒸汽脫附、車輛發電和發動機養護，既合情合理，又合規合法。

【10：36】美團 （03690） 愈跌愈多，插6.1%，報118.3元。

【10：26】舜宇 （02382） 跌4.7%，報74.2元。

【10：05】恒指重新轉升54點，報18803點。恒生科指升1.5%，報3748點。

【10：03】內需消費股捱沽，李寧 （02331） 跌2.7%，安踏 （02020） 跌1.2%。青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 跌近3%。

【大行報告｜內需股】大和資本：內地消費市道現「消費降級」情況、對下半年強勁反彈持審慎態度 偏好5隻內需股

【09：57】【百度9888】百度彈高逾4% 李彥宏：未來50%工作將是「提示詞」工程 籲先進AI國家防止AI失控

【09：53】【反壟斷監管】遠大醫藥附屬反壟斷法罰2.85億元人幣 遠大：積極配合整改 股價跌逾6%

【09：53】微博 （09898） 跌3.2%，報125.2元。

【業績︱9898】微博首季經調整淨利潤跌16%至1.1億美元 擬派特別息85美仙

【09：48】網易 （09999） 升8.6%，報141.8元。

【業績︱網易9999】網易首季經調整淨利潤升近48%至75.7億人幣 勝預期

【09：43】恒指轉跌53點，報18692點。

【09：41】燃氣股走弱，中燃氣 （00384） 跌4.3%，新奧能源 （02668） 跌3.6%。

【09：40】金鷹商貿集團 （03308） 升33%，報6.53元，創去年1月高，成交額達1016萬元。

【百貨股】金鷹商貿抽升逾3成 獲溢價4成提私有化 股份周一復牌

【09：36】柏能集團 （01263） 升一成。受惠Nvida（美：NVDA）業績佳，股價上周累升24.6%。

【09：31】恒指開市初段升99點，報18843點。可是，美團 （03690） 走低，曾跌3.8%低見121.2元，創半年低，現跌2%，報123.3元。

【09：30】【大行看法】建銀趙文利：近期回調已反映市場擔憂 6月後半港股有條件反彈

【09：25】美團 （03690） 績後平開，報126元。

【美團業績】美團首季收入增26.7% 經調整淨利54.91億人幣、大勝預期

【09：22】新奧能源 （02688） 、舜宇 （02382） 挫5%和3%破底。

【09：20】恒指高開80點，報18827點。恒生科指升1.2%，網易 （09999） 大升7%，百度 （09888） 升半成。申洲 （02313） 升5%。

【09：16】恒指期貨升76點，報18771點。

【09：00】【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：對6月港股看法偏淡、仍有探底機會 惟應趁機入市科技股

【08：42】中播數據 （00471） 、金鷹商貿集團 （03308） 、中薇金融 （00245） 復牌。

【08：39】恒指黑期升202點，報18746點。

【08：19】【芯片股】華虹半導體料中期盈利最多增45% 收入升近一成

【08：11】【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付 並全持相關項目公司

【08：00】【中港通關】花旗︰銀保生意受惠全面通關 內地客生意有幾旺？

【07：45】【Morning精點】專家拆解日出康城3房單位疑被拆主力牆問題｜美國債務上限法案周三國會表決

【07：30】上周五美國債限談判現曙光，道指升328點或1%， 報33093點；納指升277點或2.2%， 報12975點；標指升54點或1.3%， 報4205點。

即睇美股收市︰

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【07：30】上周五，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數升2.9%，收報6203點，中概股拼多多（美：PDD）公布業績後走強，股價急升19%，收報17.42美元，網易及百度ADR亦高港7.4%及6%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌167點 美團ADR先高後低跌1%（不斷更新）

【理財要貼地】健身室點揀好？7間健身室比較：邊間24小時營業？邊間分店最多？最推薦呢個健身動作

編輯：姚卓然