【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付　並重組全購相關項目公司

▲ 【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付 並重組相關項目公司

融創中國 （01918） 公布，間接全資附屬公司融創華北、綠城中國 （03900） 旗下綠城房地產及中航信托合作開發的天津全運村項目目前已全部開發及銷售完畢，並已完成交付。

集團指，為了妥善處理目標公司（即為天津綠城全運村建設開發有限公司，負責開發建設天津全運村項目的項目公司）的未分配利潤及相關債權債務，以完成目標公司後續的清算事項，於5月25日訂立協議。融創華北同意通過重組安排受讓綠城房地產持有的目標公司51%股權，代價約為人民幣14.86億元，該代價將由現有債權債務進行沖抵，無實際現金支付。

目前，目標公司51%股權已完成變更登記，融創華北因而持有目標公司99.608%的股權，目標公司已成為融創的間接附屬公司。

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編輯：姚卓然