  • 27°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付　並全持相關項目公司

股市 08:11 2023/05/29

分享：

分享：

【內房危機】融創中國：天津全運村項目已全部開發及交付　並重組相關項目公司

融創中國 （01918） 公布，間接全資附屬公司融創華北、綠城中國 （03900） 旗下綠城房地產及中航信托合作開發的天津全運村項目目前已全部開發及銷售完畢，並已完成交付。

集團指，為了妥善處理目標公司（即為天津綠城全運村建設開發有限公司，負責開發建設天津全運村項目的項目公司）的未分配利潤及相關債權債務，以完成目標公司後續的清算事項，於5月25日訂立協議。融創華北同意通過重組安排受讓綠城房地產持有的目標公司51%股權，代價約為人民幣14.86億元，該代價將由現有債權債務進行沖抵，無實際現金支付。

目前，目標公司51%股權已完成變更登記，融創華北因而持有目標公司99.608%的股權，目標公司已成為融創的間接附屬公司。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【内房危機】融創中國午後急漲兩成　境外債重組獲85%債權人支持

【內房危機】融創離岸債權人據報遭投資者顧問敦促推遲簽署債務重組協議

【內房抽水】萬科擬發行150億人幣A股新股　獲深交所受理

編輯：姚卓然

港股 中國市場 內地物業 融創中國（01918）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【芯片股】華虹半導體料中期盈利最多增45%　收入升近一成

下一篇文章

【中港通關】花旗︰銀保生意受惠全面通關　內地客生意有幾旺？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【NVDA】Nvidia黃仁勳台大演講籲畢業生「Run, don’t walk」 　分享棄手機攻AI芯片經驗
【NVDA】Nvidia黃仁勳台大演講籲畢業生「Run, don’t walk」 　分享棄手機攻AI芯片經驗
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款